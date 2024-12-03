Сергей Жадан признался, как ему удалось уговорить на интервью Лину Костенко: "Отнеслась с уважением"

Сергей Жадан высказался об интервью с Линой Костенко

Так, поэт рассказал, что Лина Васильевна отнеслась к нему с уважением как к человеку мобилизованному и согласилась на разговор.

"Ей хотелось передать привет Харькову, нашей бригаде. Она отнеслась с уважением ко мне, как к человеку мобилизованному, и согласилась на этот разговор, за что ей большое уважение. Мы не уговаривали - просто получилось спонтанно, и получился интересный разговор. Лина Васильевна имеет очень острый разум, невероятное чувство иронии и самоиронии, невероятную четкую память. Она вспомнила много интересного и много интересного рассказала. Надеюсь, выйдет интересный выпуск", - озвучил подробности Жадан.

скриншоты из интервью

скриншоты из интервью

Более того, оказывается, Костенко читает произведения Сергея и, по его словам, не просто их читает, а также анализирует. Они поговорили и об этом.

"Она все читает и за всем следит - и это действительно удивительно. Мы говорили с ней о моих "Арабесках". Это было неожиданно - я не знал, что она их читала. Не просто читала, а проанализировала, и это интересно было услышать от нее", - высказался об этом Сергей.

Напоследок поэт ответил на вопрос интервьюера о том, какой он видит украинскую литературу сейчас и какой она будет после окончания полномасштабной войны.

"О новых авторах - не так много их, как можно было бы ожидать. Есть много авторов с большим фокусом на войну, что понятно и оправдано. Но что будет дальше - сказать трудно. Думаю, что бесспорно будет много рефлексии на тему войны. Когда бы она не закончилась, предполагаю, что за этим последует волна какой-нибудь совсем другой литературы", - объяснил писатель.

Сергей Жадан записал разговор с Линой Васильевной Костенко (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Напомним, 50-летний Сергей Жадан этой весной объявил о своей мобилизации. Он стал частью бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Также звезда продолжает параллельно заниматься творческой деятельностью, остается ведущим на радио "Хартия" и активно приобщается к благотворительным инициативам.

Литературные произведения деятеля отмечены многочисленными национальными и международными наградами, переведены более чем на 20 языков, и это сделало его одним из самых известных писателей современности.

Кроме того, Жадан занимается музыкой: он является фронтменом групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".