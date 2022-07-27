Сергій Притула зізнався, звідки бере гроші на зарплати волонтерам

"Люди, які мене трішки не люблять, починають розганяти історії, що Притула може брати гроші на роботу фонду з тих коштів, які приходять на рахунки. Кажу вам одразу - це нісенітниця! Усі звикли, що згідно чинного законодавства України Фонд на утримання себе, на операційку може залишати до 20% з надходжень, які акумулюються на його рахунках", - розповів Притула сайту "Нового каналу".

Таким чином, виходить, що з рахунків благодійного Фонду Сергія Притули, на які українці донатять сотні мільйонів гривень, на роботу фонду не береться ні копійки.

"Люди, які тут працюють, не отримують бонусів з тих грошей, які ви даєте на армію. Усе, що ви даєте на армію, йде на армію. Якщо людям, які в мене працюють, потрібна підтримка, то я йду до бізнесу, кланяюся йому в ніжки і прошу фінансово підтримати цих людей", - додав він.

Скільки волонтерів працюють з Притулою?

За словами шоумена, зараз щоденною роботою у фонді займається "мабуть, сотні дві людей".

"Хтось працює на абсолютно волонтерських засадах. Є люди, які поєднують роботу в структурі Фонду з роботою, яка приносить їм прибуток. Наприклад, у нас є хороший козак Сергій, який цілий день працює у Фонді, ввечері переключається на виконання замовлень, які надходять на його невеличку IT-компанію. А потім він розбиває мені серце тим, що колеги кажуть: "Знаєш, а Сірий у нас працює і ще й донатить". Я прийшов його обійняти, сказати, що такі вчинки дуже шляхетні, а він відповів: "Мені в цьому сенсі просто! Я бачу, куди даю гроші, і точно знаю, що вони ефективно використовуються", - розповів Притула.

Але є люди, які працюють виключно у Фонді. І такі працівники "мають певну фінансову підтримку завдяки деяким українським бізнесам, які прийняли для себе рішення допомагати нашому колективу".