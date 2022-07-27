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Сергій Притула зізнався, звідки бере гроші на зарплати волонтерам

Фото: Сергій Притула ()
Автор: Світлана Мащенко

Сергій Притула з першого дня повномасштабної війни в Україні організував свою волонтерську діяльність, якою він займався останні вісім років, так, що все запрацювало як годинник. На базі свого офісу в Києві він створив власний благодійний фонд, де почали працювати не десять і не двадцять людей. З кожним днем кількість волонтерів збільшувалася, зв’язки поширювалися світом, а допомога ЗСУ примножувалась шаленими темпами.

Але в той же час у соцмережах "головному волонтеру країни" часто закидають, що він нібито витрачає зібрані фондом гроші на зарплатню своїм колегам і підлеглим.

І ось вперше Притула дав відповідь на питання, яке так "турбує" його хейтерів: чи бере гроші Сергій з донатів на власні потреби?

"Люди, які мене трішки не люблять, починають розганяти історії, що Притула може брати гроші на роботу фонду з тих коштів, які приходять на рахунки. Кажу вам одразу - це нісенітниця! Усі звикли, що згідно чинного законодавства України Фонд на утримання себе, на операційку може залишати до 20% з надходжень, які акумулюються на його рахунках", - розповів Притула сайту "Нового каналу".

Таким чином, виходить, що з рахунків благодійного Фонду Сергія Притули, на які українці донатять сотні мільйонів гривень, на роботу фонду не береться ні копійки.

"Люди, які тут працюють, не отримують бонусів з тих грошей, які ви даєте на армію. Усе, що ви даєте на армію, йде на армію. Якщо людям, які в мене працюють, потрібна підтримка, то я йду до бізнесу, кланяюся йому в ніжки і прошу фінансово підтримати цих людей", - додав він.

Скільки волонтерів працюють з Притулою?

За словами шоумена, зараз щоденною роботою у фонді займається "мабуть, сотні дві людей".

"Хтось працює на абсолютно волонтерських засадах. Є люди, які поєднують роботу в структурі Фонду з роботою, яка приносить їм прибуток. Наприклад, у нас є хороший козак Сергій, який цілий день працює у Фонді, ввечері переключається на виконання замовлень, які надходять на його невеличку IT-компанію. А потім він розбиває мені серце тим, що колеги кажуть: "Знаєш, а Сірий у нас працює і ще й донатить". Я прийшов його обійняти, сказати, що такі вчинки дуже шляхетні, а він відповів: "Мені в цьому сенсі просто! Я бачу, куди даю гроші, і точно знаю, що вони ефективно використовуються", - розповів Притула.

Але є люди, які працюють виключно у Фонді. І такі працівники "мають певну фінансову підтримку завдяки деяким українським бізнесам, які прийняли для себе рішення допомагати нашому колективу".

Раніше ми писали про топ цитат з нового відео Сергія Притули, яке тепер є трендом в YouTube.

Також повідомлялося, що Сергій Притула розповів, коли "народні Байрактари" доставлять в Україну.

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Сергій Притула