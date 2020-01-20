Були серйозні розбіжності: принци Гаррі та Вільям провели таємну зустріч

Принци Гаррі та Вільям провели таємну зустріч, на якій були присутні також їхні дружини. Рідні брати вирішили провести секретні переговори між своїми сім'ями, щоб покласти край давній ворожнечі та встати на шлях примирення перед довгою розлукою.

Як повідомляє видання The Sun, на таємній зустрічі герцога Кембридзького і герцога Сассекського були присутні також і їх дружини - Кейт Міддлтон і Меган Маркл. За інформацією джерела, брати домовилися припинити ворожнечу, яка тривала понад два років.

"Вільям і Гаррі провели приватну зустріч далеко від офіційних зустрічей в Сандрінгеме. Вони обговорили свої відносини та майбутнє. Це був новаторський підхід з точки зору збереження зв'язків двох братів. Вони вирішили припинити звертати увагу на тих людей, які заважають їм спілкуватися один з одним. Звичайно ж, під час переговорів в думках були серйозні розбіжності, але родинне тепло було відновлено. Враховуючи те, що Гаррі назавжди йде, було усвідомлення того, що якщо вони зараз не розв'яжуть конфлікт – то вони вже ніколи не розберуться. Вони сумують через то, що тепер так далеко один від одного", - розповіло джерело в королівському палаці.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл також брали участь у переговорах, що на думку джерела, також є доказом того, що у відносинах двох пар настала відлига.

Складними відносини залишаються у братів з батьком, принцом Чарльзом. Особливо багато розбіжностей з батьком виникло у принца Гаррі.

"Варто сказати, що минулий тиждень примирив Вільяма і Гаррі, але стосунки з Чарльзом і Каміллою набагато складніше. Там дійсно не вистачає довіри, і на її відновлення піде якийсь час", - йдеться в матеріалі.