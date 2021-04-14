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У середині квітня Україну засипає снігом: температура в деяких регіонах -2 градуси

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 10:33
У середині квітня Україну засипає снігом: температура в деяких регіонах -2 градуси Фото: в Карпатах знову йде сніг (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зима не хоче залишати Україну. Так, 14 квітня в західній частині країни суттєво похолодало, а в Карпатах йде сніг. Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до 2 градусів морозу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер східний 5-7 м/с, температура повітря -2 градуси", - йдеться в повідомленні.

У середині квітня Україну засипає снігом: температура в деяких регіонах -2 градусиВ Карпатах 14 квітня йде сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Відзначимо, що українські синоптики попереджали українців про погіршення погодних умов з 14 квітня. Так, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

За прогнозом синоптиків, в Івано-Франківській області сьогодні температура повітря вдень становитиме +6+8, а вночі +3+5. У Львівській області вдень буде +6+8, а вночі +2+4.

Синоптики відзначили, що сьогодні дощі перейдуть на більшу частину країни. На заході очікує похолодання до +6 градусів, на сході тепла погода збережеться - до +17.

Як ми повідомляли раніше, курорт Буковель знову почав працювати.

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