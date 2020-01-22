Серцевий напад часто маскується: медики назвали приховані симптоми

Симптоми інфаркту міокарда (Колаж РБК-Україна)

Медики назвали всі ранні симптоми інфаркту міокарда

Серцевий напад може маскуватися симптоми інших захворювань і це веде до ризику ускладнень і навіть може призвести до летального результату. Американські вчені провели нове дослідження і з'ясували, що перші симптоми інфаркту дуже незначні або взагалі відсутні.

Для проведення експерименту вчені з Національного інституту здоров'я в Нью-Йорку запросили 1800 осіб у віці старше 45 років зі здоровим серцем. Після ретельного обстеження з'ясувалося, що 8% респондентів вже має рубці на серці – пошкодження тканини. І більшість з пацієнтів навіть не підозрювали про те, що у них були проблеми з серцем.

"У деяких випадках пацієнти відчували незначні симптоми, які визнали недостатніми для звернення до лікаря", - пояснив автор дослідження, директор відділення радіології клінічного центру Національного інституту здоров'я Девід Блюмке.

Він зазначив, що пацієнти назвали серед симптомів легкий біль у грудях, нудоту, блювання, підвищену втому без певної причини, печію, задишку і неприємні відчуття в шиї або щелепі.

Як пояснюють медики, порушення в серці ведуть до утворення шрамів, а ті – до інших побічних захворювань, наприклад, до аритмії. Серце починає працювати з перебоями, і найстрашніше – така ситуація призводить до раптової зупинки серця.

Блюмке сказав, що після 40 років, особливо якщо є спадковість, а також інші фактори – зайва вага, гіпертонія, куріння, діабет, то варто звертатися до лікаря при появі перших симптомів. Якщо ж вони не проходять протягом 20 хвилин або посилюються при фізичному навантаженні – то негайно.