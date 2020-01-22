Сердечный приступ часто маскируется: медики назвали скрытые симптомы

Симптомы инфаркта миокарда (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали все ранние симптомы инфаркта миокарда

Сердечный приступ может маскироваться под симптомы других заболеваний и это ведет к риску осложнений и даже может привести к летальному исходу. Американские ученые провели новое исследование и выяснили, что первые симптомы инфаркта очень незначительны или вообще отсутствуют.

Для проведения эксперимента ученые из Национального института здоровья в Нью-Йорке пригласили 1800 человек в возрасте старше 45 лет со здоровым сердцем. После тщательного обследования выяснилось, что 8% респондентов уже имеет рубцы на сердце – повреждения ткани. И большинство из пациентов даже не подозревали о том, что у них были проблемы с сердцем.

"В некоторых случаях пациенты испытывали незначительные симптомы, которые сочли недостаточными для обращения к врачу", - объяснил автор исследования, директор отделения радиологии клинического центра Национального института здоровья Дэвид Блюмке.

Он отметил, что пациенты назвали среди симптомов легкую боль в груди, тошноту, рвоту, повышенную усталость без определенной причины, изжогу, одышку и неприятные ощущения в шее или челюсти.

Как объясняют медики, нарушения в сердце ведут к образованию шрамов, а те – к другим побочным заболеваниям, например, к аритмии. Сердце начинает работать с перебоями, и самое страшное – такая ситуация приводит к внезапной остановке сердца.

Блюмке сказал, что после 40 лет, особенно если есть наследственность, а также другие факторы – лишний вес, гипертония, курение, диабет, то стоит обращаться к врачу при появлении первых симптомов. Если же они не проходят в течение 20 минут или усиливаются при физической нагрузке – то немедленно.