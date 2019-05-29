Це дуже важливо: Супрун розповіла, як не переплутати інфаркт і панічну атаку

Серцевий напад або панічна атака - як розрізнити (ucg.org)

Супрун дала рекомендації про те, як впоратися з панічною атакою і серцевим нападом

Уляна Супрун розповіла українцям про те, чим панічна атака відрізняється від інфаркту і пояснила, як їх не переплутати. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун повідомила, що ті, хто вже переживав раніше серцевий напад або панічну атаку – той ніколи їх не переплутає. Симптоми у цих явищ схожі, а от проблеми – зовсім різні. Основні симптоми:

Ядуха.

Прискорене серцебиття.

Біль у грудях.

Запаморочення.

Оніміння рук і ніг.

Пітливість.

Тремтіння.

Супрун зазначила, що у багатьох людей такі симптоми створюють відчуття втрати контролю і пояснила, що дуже важливо не сплутати панічну атаку з серцевим нападом і навпаки, так як це вкрай небезпечно для здоров'я та життя.

Панічна атака – це відчуття раптової та інтенсивної тривоги і страху. Тіло починає вважати, що людині загрожує небезпека. Дихання ускладнюється, серце б'ється швидко, розширюються значки, шлунок перестає працювати, німіють кінцівки, голова паморочиться. Але як пояснила Супрун, даний стан не представляє смертельної небезпеки.

Серцевий напад (інфаркт, напад стенокардії) відбувається через невідповідність між підвищеною потребою серця в кисні і можливістю його доставити через звужені серцеві судини. В цей час серце не отримує достатньо кисню. Наприклад, він може виникнути під час інтенсивного фізичного навантаження, коли прискорюється частота серцевих скорочень.

Супрун розповіла, як розрізнити панічну атаку і серцевий напад (facebook.com/ulanasuprun)

Для того, щоб розпізнати, що саме відбувається з організмом, Уляна Супрун дала кілька порад:

Початок. Важливо свідомо фіксувати, за яких обставин почалися симптоми. Якщо після тривалого стресу – це може бути панічна атака. Якщо після інтенсивної фізичної активності, похода по сходах – це може бути серцевий напад.

Важливо свідомо фіксувати, за яких обставин почалися симптоми. Якщо після тривалого стресу – це може бути панічна атака. Якщо після інтенсивної фізичної активності, похода по сходах – це може бути серцевий напад. Характер болю. Під час панічної атаки біль у грудях гострий і колючий, зазвичай локалізований по центру. Під час серцевого нападу може бути відчуття стиснення зсередини і тяжкості за грудиною. Біль може віддавати в руку, під лопатку, нижню щелепу або шию ліворуч. Але так буває не завжди. І під час панічної атаки, і під час серцевого нападу може виникати утруднення дихання, різка слабкість, прискорене серцебиття, запаморочення, нудота і блювота.

Під час панічної атаки біль у грудях гострий і колючий, зазвичай локалізований по центру. Під час серцевого нападу може бути відчуття стиснення зсередини і тяжкості за грудиною. Біль може віддавати в руку, під лопатку, нижню щелепу або шию ліворуч. Але так буває не завжди. І під час панічної атаки, і під час серцевого нападу може виникати утруднення дихання, різка слабкість, прискорене серцебиття, запаморочення, нудота і блювота. Тривалість симптомів. Панічна атака може тривати від 5 до 30 хвилин. Симптоми серцевого нападу можуть зникнути через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.

Панічна атака може тривати від 5 до 30 хвилин. Симптоми серцевого нападу можуть зникнути через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину. Як діяти. У разі панічної атаки потрібно заспокоїтися і пам'ятати, що панічна атака не представляє загрози для життя. Може допомогти дихальна вправа і підтримка близьких. Варто викликати швидку, якщо через півгодини не стало краще, а дихальні вправи не допомагають. У випадку серцевого нападу потрібно заспокоїтися і припинити фізичне навантаження. Зателефонувати лікарю – можливо потрібно прийняти нітрогліцерин. Якщо напад не вдається зняти протягом 15-20 хвилин – негайно викликайте невідкладну медичну допомогу. Напад, який триває більш 15-20 хвилин, може перетворитися на інфаркт міокарда.

"Викликати допомогу також необхідно, якщо є хоча б один з цих симптомів: біль постійний і стає більш інтенсивним, біль хвилеподібний і повторюється в стані спокою, виникає різка слабкість, відчуття страху, частішає пульс або різко коливається артеріальний тиск", - додала Супрун зазначила, що інфаркт у жінок може проявлятися інакше – можуть боліти одна або обидві руки, шия, плечі, щелепа або живіт, часто болить між лопатками, дихання може стати поверхневим, але при цьому нічого не болітиме.

Панічна атака не може спричинити серцевий напад (ucg.org)

"Панічна атака не може спричинити серцевий напад, але стрес і тривога можуть негативно вплинути на розвиток серцево-судинних хвороб. Деякі дослідження вказують, що люди, які мають тривожні розлади, можуть мати більш високі ризики розвитку хвороб серця. Тому якщо ви схильні до панічних атак - важливо перевіряти здоров'я серця", - попередила Супрун.

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