Сенцов пояснив слова сестри, яка обматюкала Україну: "це дуже гірко"
Олег Сенцов прокоментував скандальний пост в мережі своєї двоюрідної сестри Наталії Каплан з різкими висловлюваннями про Україну і матюкливими лайками. Український режисер і колишній політв'язень Кремля пояснив подібні її фрази важким психологічним станом.
Про це 21 вересня Сенцов написав у своєму Facebook.
Також він попросив вибачення у всіх, кого обурили та зачепили грубі слова Каплан у бік України.
"Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на фоні загострення депресії в неї з’явились емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко", - йдеться в публікації.
Кінорежисер нагадав, що його сестра довгий час займалася питанням його звільнення з катівень в Росії, надавала велику підтримку, а також закликав українців поставитися до нинішніх різких слів Наталії з розумінням.
"Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", - зазначив Сенцов.
Нагадаємо, Наталія Каплан близько двох років тому отримала громадянство України, а прожила в країні 5 років.
Сьогодні вона емоційно розкритикувала Україну, назвала ймовірно "найгіршою країною для еміграції" і порадила сюди не приїжджати. Також Каплан, по всій видимості, збирається повертатися в РФ. У відповідь на бурхливу реакцію в мережі та коментарі вона уточнила, що "Путіну продаватися не буде", якого вважає своїм особистим ворогом.
Наталія Каплан, двоюрідна сестра Олега Сенцова (фото: facebook.com/skorost.zvuka)
Як повідомлялося раніше, нещодавно мати дитини Сенцова вперше розповіла про стосунки з режисером.