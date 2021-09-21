ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сенцов пояснив слова сестри, яка обматюкала Україну: "це дуже гірко"

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 16:33
Сенцов пояснив слова сестри, яка обматюкала Україну: "це дуже гірко" Фото: Олег Сенцов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Олег Сенцов прокоментував скандальний пост в мережі своєї двоюрідної сестри Наталії Каплан з різкими висловлюваннями про Україну і матюкливими лайками. Український режисер і колишній політв'язень Кремля пояснив подібні її фрази важким психологічним станом.

Про це 21 вересня Сенцов написав у своєму Facebook.

Також він попросив вибачення у всіх, кого обурили та зачепили грубі слова Каплан у бік України.

"Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на фоні загострення депресії в неї з’явились емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко", - йдеться в публікації.

Кінорежисер нагадав, що його сестра довгий час займалася питанням його звільнення з катівень в Росії, надавала велику підтримку, а також закликав українців поставитися до нинішніх різких слів Наталії з розумінням.

"Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, Наталія Каплан близько двох років тому отримала громадянство України, а прожила в країні 5 років.

Сьогодні вона емоційно розкритикувала Україну, назвала ймовірно "найгіршою країною для еміграції" і порадила сюди не приїжджати. Також Каплан, по всій видимості, збирається повертатися в РФ. У відповідь на бурхливу реакцію в мережі та коментарі вона уточнила, що "Путіну продаватися не буде", якого вважає своїм особистим ворогом.

Сенцов пояснив слова сестри, яка обматюкала Україну: &quot;це дуже гірко&quot;

Наталія Каплан, двоюрідна сестра Олега Сенцова (фото: facebook.com/skorost.zvuka)

Як повідомлялося раніше, нещодавно мати дитини Сенцова вперше розповіла про стосунки з режисером.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Сенцов
LITE
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк