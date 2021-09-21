Двоюрідна сестра Сенцова матами висловилася про Україну: 5 років пекла!

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан обматюкала Україну і заявила, що вона прожила тут "5 років пекла".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"На*уй Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", - написала Каплан.

Варто відзначити, що до 2019 року Каплан була громадянкою Росії. Потім за указом президента вона отримала український паспорт. І, як виявилося, тепер вона дуже незадоволена і вирішила висловити емоції в такому тоні.

Судячи з усього, Наталя повертається додому в Росію. У коментарях українці побажали їй щасливої дороги в РФ, деякі не стримували себе у виразах.

Пішла ти знаєш куди....Фу, яка гидота у мене в стрічці.

Скільки твоїй шкурі заплатили, щоб ти полила брудом нашу країну, яка прихистила твою тушу? І чи розумієш наскільки зараз ти нівелюєш всі попередні дії і близьких людей.

Так, Наташа, ви - найбільше розчарування за останні багато років. Мені навіть нічого вам сказати. Це плювок в обличчя.

Наталя, депресії у всіх трапляються. І так, не всі приживаються на новому місці після переїзду навіть в тій же країні. Але РФ не країна безтурботного дитинства, а що таке тоталітаризм ви все-таки вже забули. Це тут хлестне ще гірше. Краще тоді еміграція в іншу країну.

Наташа, якби твоя країна залишила б Україну нарешті в спокої, жити тут було б незрівнянно краще.

Але на цьому все не закінчилося і Наталя через годину написала ще один пост. У ньому вона також не обійшлася без матів, але зазначила, що Путіну продаватися не буде.

"Україна Посилала мене на х*уй 5 років, а я всього лише пост у ФБ проти написала. Та відпишіться ви вже. Не сс*ть, Путіну не продамся, він для мене ворог куди довше, ніж для України", - написала вона.

Деякі припустили, що сторінку сестри Сенцова зламали, але вона спростувала це сама в коментарях.

Наталія Каплан обматюкала Україну (фото: facebook.com/skorost.zvuka)