Сенсаційні знахідки археологів змінюють уявлення, де насправді зародився Львів

Подібні артефакти в таких локаціях знаходять вперше.

Виявлені на вул. Лемківській три свинцеві торгові пломби XIV-XV століть (одна з них має зображення лева) свідчать, що ця територія була біля торгового шляху, і в цьому місці міг бути заїжджий двір, де зупинялися купці. Раніше археологи знайшли ще одну торговельну пломбу з Гданська неподалік - на вул. Гайдамацькій.

Торгові свинцеві пломби із зображенням лева XIV-XV століть (фото: РАС)

"Так, на основі цих матеріалів, ми розширюємо поселення, що існувало за князя Лева. Вище, до Замкової гори, матеріали того часу виявляємо набагато рідше. Був Високий і Низький замок, навколо були поселення, може бути, з церквами. Це був такий торговельно-ремісничий посад", - робить нові висновки з історії княжого Львова археолог.

А ось раніше об'єкти слов'янського періоду виявляли на перетині вул. Краківська-Вірменська, їх відносять до лука-райковецької культури. А житло слов'ян ще давнішої, празької культури (VI-VIII ст.) виявили у попередні роки на вул. Веселій та на території сучасного ринку "Добробут".

Поливна плитка, якою в княжі часи мостили підлогу кам'яних будівель-церков і палаців (фото: РАС)

"Ми можемо точно сказати: на березі Полтви існувало поселення ще зі слов'янських часів. Це не було місто, а поселення біля торгових шляхів і річки, тому що так було зручно. Можливо, воно було знищено монголами, а потім на цьому місці Лев заснував свою резиденцію", - пояснив Лазурко.

Результати археологічних досліджень розширюють карту заселення території Львова в період Київської Русі. Тепер найпівнічнішою точкою знахідок княжого і слов'янського періоду на карті є вулиці Лемківська. Найпівденніша - початок вулиці Князя Романа.

Панорама Львова до 1340 року, виконана Ігорем Качуром (фото: Роман Бречко / zaxid.net)

Відео: Макет княжого Львова