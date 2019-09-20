Сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк знаходиться у приватній московській клініці у важкому стані. Актриса лікується від раку головного мозку, який лікарі їй діагностували навесні поточного року. Зараз же сім'я відмовилася від сторонньої допомоги в лікуванні актриси. Про це повідомляє telegram-канал Mash.

Медустанова, де проходить лікування актриса, дозволяє залучати сторонніх лікарів. Логічно, що кілька великих лікарень і наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні. Але в цьому випадку керівництво клініки, порадившись з родичами актриси, вирішило їм відмовити.

Сторонніх фахівців не буде, лікування організують своїми силами. Зараз Заворотнюк знаходиться в терапевтичному відділенні. Її стан оцінюється як важкий.

Заворотнюк хвора на рак – сім'я зробила важливу заяву (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Слід нагадати, що лікарі говорять про шанси на одужання Заворотнюк. Може знадобитися важка операція.

До речі, Олена Малишева, відомий російський телелікар, вважає, що причиною виникнення хвороби можуть бути стовбурові клітини, які 48-річна актриса нібито використовувала для омолодження. За словами експерта, головним ризиком використання стовбурових клітин, є високий потенціал їх розподілу. Лікар наголосила, що в сучасній медицині поки не вивчено більшість видів стовбурових клітин.