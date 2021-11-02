Сімейний лікар відмовляється прийти додому: до кого звертатися за допомогою

Сама ж жінка дістатися до сімейного лікаря не могла. Крім того, лікар не хотіла поспілкуватися з пацієнтом навіть дистанційно, щоб направити жінку на загальне обстеження.

"Ми просили у нашого сімейного лікаря, щоб вона дала хоч якийсь напрямок: поїхати в лікарню, зробити рентген, здати кров, аналізи. Але вона навіть цього нам не дала", - скаржиться дочка хворої Анна Ткачова.

За словами Анни, її мати не єдиний пацієнт, до якого сімейний лікар відмовляється ходити.

Після звернення "Сніданку" Валентина Тарасівна потрапила до лікарні. Але, довго їй там лежати не довелося, оскільки вона померла через дві доби. За словами лікарів, якби жінка раніше отримала допомогу, то могла б вижити.

Чи повинен сімейний лікар ходити додому до маломобільних пацієнтів

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак пояснила, що лікар повинен допомогти пацієнту, і прийти додому, якщо він сам не може прийти до лікаря. Тим більше, коли пацієнт звертається неодноразово.

Якщо сімейний лікар відмовляється приходити, то потрібно звертатися до його керівництва. Це може бути це голова територіальної громади або департамент охорони здоров'я області.

Також Микичак радить дзвонити в колл-центр МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

Що робити, якщо сімейний лікар відмовляється приходити додому (відео: YouTube)