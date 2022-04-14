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Не тільки до сімейного лікаря: до кого звертатися під час війни за лікуванням і рецептами

Фото: До якого лікаря звертатися під час війни (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Через війну багато українців стали внутрішньо переміщеними особами. І тепер доступ до сімейного лікаря може бути неможливий.

До якого лікаря треба звертатися в разі потреби - за лікуванням чи рецептом - читайте нижче в матеріалі Styler.

В НСЗУ порадили тримати зв’язок зі своїм лікарем, якщо це можливо. Навіть дистанційно лікар може виписати електронний рецепт, проконсультувати.

Якщо треба первинна допомога

За первинною меддопомогою можна звернутися до найближчої амбулаторії без декларації. Щоб знайти заклад, телефонуйте 16-77.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна отримати консультації, базові тести та аналізи, паліативну допомогу, рецепти на "Доступні ліки", а також інсулін, якщо це повторний рецепт.

Можна також безоплатно зробити щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Декларація з лікарем - необов'язкова

В умовах воєнного стану, декларація з лікарем "первинки" необов'язкова. Якщо пацієнт переїхав в інший населений пункт, або не може зв’язатися з лікарем, з яким укладена декларація, - це не проблема.

За рецептом можна звернутися до будь-якого іншого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, якщо ліки потрібні дитині. Лікар може виписувати рецепт на "Доступні ліки" на місяць.

Також лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону. Номер рецепту та код-підтвердження надійде пацієнту на телефон.

Раніше лікар перерахувала непотрібні аналізи, на які не треба витрачати гроші.

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