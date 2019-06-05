У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)

Племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила у серйозні неприємності під час подорожі до Барселони. Про це дівчина написала на своїй Instagram-сторінці.

Дизайнер і співачка, справжнє ім'я якої Софія Хлябич впала і зламала обидві руки.

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Соня опублікувала знімки в соцмережі, на яких видно, що на на одну руку накладено гіпс, а іншу - підтримує спеціальна пов'язка.

"Під час подорожі до Барселони, зі мною сталася дуже прикра пригода. Я впала і пошкодила обидві руки. Дуже шкода, але маю надію на швидке одужання і зняття гіпсу! Дякую всім за підтримку!" - написала дівчина.

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Користувачі мережі підтримали дівчину в коментарях і побажали їй якнайшвидшого одужання.

Одужуй скоріше, і дивись там під ноги дивись!

Сонічка! Швидше видужуй, красуня! Все буде добре!

Бережи себе! Все буде добре!

Давай видужуй.

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (скрін: instagram.com/sonyakayofficial)

Давай видужуй! Бо хто ще буде давати нам такі шикарні концерти.

Соня, ти навіть в гіпсі виглядаєш на фото прекрасно, не втрачаючи своєї жіночності і краси. Швидше видужуй.

Кошмар... Головне - це настрій! Бажаю оптимізму і якнайшвидшого одужання!

Як так? Скорішого одужання, і чекаємо на тебе на сцені. Ти нам усім дуже потрібна.

До слова, нещодавно легендарну співачку 71-річну Софію Ротару не впізнали на фото, на якому вона позує біля червоної телефонної будки в Лондоні.

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