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До сім'ї готовий: екс-холостяк зробив зізнання про особисте життя

STYLERТелешоу    24.05.2019 - 15:24
До сім'ї готовий: екс-холостяк зробив зізнання про особисте життя
Іраклі Макацарія (facebook.com/irakli.makatsaria)

Іраклі Макацарія зізнався, що відбувається в його житті після проекту

Іраклі Макацарія, головний герой шостого сезону проекту "Холостяк", відверто розповів про те, що діється в його особистому житті. Свій коментар він дав виданню Clutch.

Макацарія, грузинський шоумен і продюсер, став головним героєм проекту Холостяк у шостому сезоні. Після закінчення проекту у нього зав'язалися стосунки з 22-річною студенткою Оленою Лесик. Пара не протрималася разом і року, так як інтерес згас, і вони розлучилися.

Після розставання з Оленою, 34-річного Макацарію неодноразово бачили в компанії різних красунь. Однак на запитання журналістів Холостяк відповідав, що це колеги або близькі подруги.

До сім'ї готовий: екс-холостяк зробив зізнання про особисте життя

Іраклі Макацарія (facebook.com/irakli.makatsaria)

Зараз Іраклі Макацарія знову очолив список найпопулярніших наречених України і Грузії, і як він сам зізнався, зараз він готовий до сімейних відносин.

"Поки все спокійно. Я холостяк. Але до сім'ї я готовий вже давно. Є велике бажання. І сподіваюсь в недалекому майбутньому воно здійсниться", - розповів Іраклі Макацарія.

До сім'ї готовий: екс-холостяк зробив зізнання про особисте життя

Іраклі Макацарія (facebook.com/irakli.makatsaria)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишня учасниця Холостяка зробила гучне визнання про Добриніна і повідомила, що знайома з Іраклі Макацарией.

А також ми розповідали про те, що стало відомо, кого з дівчат Микита Добринін вибере у фіналі проекту.

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