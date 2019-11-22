ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

По селу збирали мертвих: 91-річна українка розповіла, як пережила Голодомор (відео)

STYLERЖиття    22.11.2019 - 23:10
По селу збирали мертвих: 91-річна українка розповіла, як пережила Голодомор (відео)
Українка розповіла, як пережила Голодомор (Фото: колаж РБК-Україна)

23 листопада в Україні вшановують жертв Голодомору

Голодомор 1932-33 років забрав життя мільйонів українців, а в селі Злинка Маловисківського району під Кропивницьким за цей час померли п'ять тисяч людей. 91-річна Марія Мамонова, якій тоді було лише чотири роки, згадала моторошні подробиці геноциду. Про це йдеться в сюжеті UA: Кропивницький.

Як зізнається пенсіонерка, в той період часу селом їздила підвода та збирала мертвихх.

Марія розповіла, що їй з родиною вдалося вижити лише завдяки продажу різних речей з дому. У їх родині вона була найстаршою з трьох дітей.

Зізнається, що було постійне відчуття голоду.

По селу збирали мертвих: 91-річна українка розповіла, як пережила Голодомор (відео)

91-річна українка розповіла, як пережила Голодомор (Фото: скріншот)

Її бабуся ділила по дві та по три ладочки, а решту ховала в скриню під замок.

"Їли жом, лободу, листя дерев, варили кору", - каже Марія.

Також вона згадує розповідь батьків про те, що голодомор був штучним, адже врожай в 32-33 роках був хороший.

"Через дорогу була інша хата. Сім'я вимерла. Було чотири дочки, і вони з голоду вмирали. Одну стягнуть з ліжка, постелять і понесуть у садочок. А в садочку викопана яма невелика, могилка... Черга два-три дні іншу тягнуть туди. І вони чотири своїх діточок туди віднесли", - розповіла страшні подробиці Марія.

Нагадаємо, 23 листопада в Україні вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а потім відбудеться акція "Запали свічку".

Відео: 91-річна українка розповіла, як пережила Голодомор

Понад 80% громадян визнають Голодомор геноцидом українського народу Не дозволимо Кремлю стерти пам'ять: Супрун зробила важливу заяву
Новини України геноцидГолодомористория
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся