Село на Прикарпатті закрили на карантин через небезпечну інфекцію

У селищі міського типу Більшівці, що на Прикарпатті, наклали карантинні обмеження. Все через те, що місцевого жителя вкусила лисиця, в якої виявили сказ.

Так, лисиця забігла на подвір’я та вкрала курку. В цей момент 27-річний чоловік хотів відібрати у лисиці здобич, однак тварина його вкусила. Через деякий час лисицю на подвір'ї вбили.

Окрім того, тварину відправили у лабораторію для вірусологічного дослідження. Там спеціалісти й виявили у лисиці сказ.

Інспектори державної надзвичайної протиепізоотичної комісії провели обстеження господарства, де вбили лисицю. На село вирішили накласти карантинні обмеження та визначити Більшівці "неблагополучною територією".

Що варто знати про сказ

Сказ — це гостре особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Воно характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Джерелом збудника сказу є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини м'ясоїдні (дикі та домашні). Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки.

У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває від 7 днів до 3 місяців, але може збільшуватися до 1-го чи 3-х років, залежно від низки факторів: