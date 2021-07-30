Село на Прикарпатье закрыли на карантин из-за опасной инфекции
В поселке городского типа Большевцы, что на Прикарпатье, наложили карантинные ограничения. Все из-за того, что местного жителя укусила лиса, у которой обнаружили бешенство.
Об этом сообщила Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы.
Так, лиса забежала во двор и украла курицу. В этот момент 27-летний мужчина хотел отобрать у лисы добычу, но животное его укусило. Через некоторое время лису во дворе убили.
Кроме того, животное отправили в лабораторию для вирусологического исследования. Там специалисты и обнаружили у лисы бешенством.
Инспекторы государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии провели обследование хозяйства, где убили лису. На село решили наложить карантинные ограничения и определить "неблагополучную территорию".
Что стоит знать о бешенстве
Бешенство — это острое особо опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Оно характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы и всегда заканчивается смертью.
Источником возбудителя бешенства являются все теплокровные животные, из которых наиболее опасны для инфицирования человека плотоядные (дикие и домашние). Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного бешенством животного через:
- укус;
- царапины и микроповреждения кожи;
- попадание контаминированной возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки.
У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится от 7 дней до 3 месяцев, но может увеличиваться до 1-го или 3-х лет, в зависимости от ряда факторов:
- места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову в целом);
- количества и активности вируса, попавшего в рану;
- возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).
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