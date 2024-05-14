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В Селидово продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

Вторник 14 мая 2024 15:38
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В Селидово продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Ахметова В Селидово продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Селидово 4 тысячи продуктовых наборов в Селидово Донецкой области. Выдачи продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В составе каждого набора - продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны фонд направил более 348 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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Гуманитарная помощь
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