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Секс на первом или третьем свидании? Когда действительно еще "рано", а когда уже "поздно"

Пятница 19 июля 2024 09:44
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Секс на первом или третьем свидании? Когда действительно еще "рано", а когда уже "поздно" Как понять, что вы готовы к интиму с новым партнером (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Обсуждение того, когда стоит иметь секс - на первом или третьем свидании, или позже - всегда было сложной темой, которая вызывает много дискуссий. И на этот вопрос нет единственно правильного ответа, ведь каждый человек и отношения уникальны. Однако можно рассмотреть несколько аспектов, которые помогут принять решение.

О том, как принимать правильное решение и на что стоит полагаться в вопросе первой близости с новым партнером, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Когда действительно еще "рано"

Эмоциональная готовность. На первом свидании оба партнера еще мало знают друг друга. Секс на этом этапе может быть импульсивным решением, не учитывающим эмоциональную готовность обеих сторон.

Риски недоразумения. Секс на первом свидании может создать иллюзию близости, которая в действительности еще не сформировалась. Это может привести к недоразумениям по поводу дальнейших намерений и ожиданий от отношений.

Социальные и культурные нормы. Некоторые люди могут испытывать давление из-за социальных или культурных ожиданий, что секс на первом свидании неприемлем. Это может вызвать чувство вины или неудобства.

Когда уже станет "поздно"

Утрата интереса. Если ждать слишком долго, один из партнеров может потерять интерес или чувствовать себя отвергнутым, что может повлиять на развитие отношений.

Накопление ожиданий. Ожидание может создать высокие ожидания первого сексуального опыта, что может привести к разочарованию, если реальность не будет соответствовать этим ожиданиям.

Какой подход действительно верен?

1. Слушайте себя и партнера. Самое важное - это эмоциональный и физический комфорт обоих партнеров. Если оба чувствуют себя готовыми и испытывают взаимные чувства, секс может произойти на любом этапе.

2. Открытое общение. Обсудите свои чувства и ожидания по поводу секса с партнером. Это поможет понять, готовы ли вы к этому шагу и совпадают ли ваши представления об отношениях.

3. Доверяйте своим инстинктам. Если вы чувствуете, что готовы к интимности, доверяйте своим чувствам. Важно действовать в соответствии с собственными желаниями, а не только ожиданиями партнера или общества.

4. Уважение и согласие. Независимо от того, когда вы решите иметь секс, важно, чтобы это решение было взаимным согласовано и базировалось на уважении друг к другу.

"Помните, что нет универсального правила, когда рано, а когда поздно для секса в отношениях. Главное - это взаимное уважение, комфорт и готовность обоих партнеров. Каждые отношения уникальны, и важно найти свой собственный путь к построению интимности", - советует Виталий Курсик.

Раньше мы писали о том, могут ли быть хорошими отношения совсем без секса.

А еще рассказывали о том, какие 12 признаков указывают, что ваши отношения будут продолжаться всю жизнь.

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