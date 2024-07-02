Без интима или с сексом "иногда": эксперт объяснил, могут ли быть такие отношения хорошими

Сексуальная близость традиционно считается важной составляющей романтических отношений. Однако существуют пары, поддерживающие крепкие и счастливые отношения без частого секса или вообще без него. Возможно ли это? Давайте рассмотрим главные аспекты.

Действительно ли могут быть хорошие и прочные отношения без интимной близости, рассказал лайф коуч и сексолог Виталий Курсик в комментарии для РБК-Украина (проект Styler).

Коммуникация и взаимопонимание

Важно, чтобы оба партнера имели четкое представление о своих потребностях и желаниях. Открытая и честная коммуникация помогает избежать недоразумений и конфликтов. Если партнеры согласны на отсутствие секса или редкую близость и испытывают удовлетворение от других аспектов своих отношений, их связь может быть очень крепкой.

Эмоциональная близость

Эмоциональная поддержка, доверие и взаимное уважение - ключевые элементы успешных отношений. Многие пары находят счастье в эмоциональной близости, общих интересах и жизненных целях. Эмоциональная связь может быть столь же мощной, как и физическая, обеспечивая стабильность и удовлетворение в отношениях.

Индивидуальные потребности

Люди имеют разные сексуальные потребности. Некоторые могут быть сексуально активными, в то время как другие испытывают меньшую потребность в сексуальной близости. Важно учитывать эти индивидуальные отличия и находить компромиссы, удовлетворяющие обоих партнеров. Отсутствие частого секса может быть приемлемым, если другие аспекты отношений компенсируют эту потребность.

Поддержка и общие интересы

Партнеры могут поддерживать и укреплять свои отношения, участвуя в совместных мероприятиях, хобби или проектах. Общие интересы помогают создать прочный фундамент для отношений, даже если сексуальная составляющая отсутствует. Важно найти то, что объединяет пару и доставляет радость обоим партнерам.

Терапевтический подход

В некоторых случаях отсутствие секса может быть связано с медицинскими или психологическими причинами. Терапия или консультации со специалистом может помочь разобраться в причинах и найти решения, которые подойдут обоим партнерам. Это может быть особенно полезно, если один из партнеров испытывает недовольство из-за отсутствия секса.

Полиамория и открытые отношения

Некоторые пары выбирают открытые отношения или полиаморию как способ удовлетворить свои сексуальные потребности вне основных отношений. Это может быть решением, если один из партнеров имеет высшую сексуальную потребность, но требует высокого уровня доверия, коммуникации и взаимного уважения.

"Отношения без секса или с редкой близостью могут быть успешными, если оба партнера согласны с этим и находят удовлетворение в других аспектах своей связи. Эмоциональная близость, общие интересы и взаимная поддержка являются ключевыми для таких отношений. Главное - это открытая коммуникация и готовность работать над отношениями, учитывая потребности обоих партнеров", - отмечает эксперт.

Виталий Курсик добавил, что сексуальная составляющая важна, но не единственное условие успеха отношений. Пара может быть счастлива и удовлетворена без частого секса, если они находят другие способы укрепить свою связь и поддерживать близость.