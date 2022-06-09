ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці секретні прийоми змусять чоловіка цінувати вас ще більше: це точно спрацює!

Новость на русском →
Четвер 09 червня 2022 21:32
Ці секретні прийоми змусять чоловіка цінувати вас ще більше: це точно спрацює! Фото: які чотири прийоми змусять чоловіка сумувати за вами ще більше (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У стосунках дуже хочеться, щоб партнер більше цінував, приділяв час і частіше давав знати про себе. За даними досліджень, в парах, де партнери часто розлучаються або живуть більше порізно якийсь час, відносини міцніші та теплі. А ось там, де партнери постійно разом - може наступити період застою.

Які секретні психологічні прийоми змусять вашого партнера сумувати та прагнути спілкуватися з вами більше, розповіли в Storinka.

Кожна зустріч радісна і весела

Якщо ваші побачення будуть приємними, веселими та теплими, то жінка стає для чоловіка незамінною людиною. Чим веселіше йому і легше було під час попередньої зустрічі, тим більше йому буде хотітися побачитися знову. Або навіть знаходиться з вами поруч постійно. Гарний настрій і взаєморозуміння - запорука міцних стосунків.

Не бійтеся проводити час на його "території"

Виявляється, якщо жінка частіше буває у чоловіка вдома і цей період пов'язаний з чимось приємним і веселим, чоловік починає швидко сумувати за жінкою, коли її поруч немає.

Чим більше ви будете проводити з ним час на його території, тим сильніше йому буде не вистачати вашої присутності, тим гостріше він буде вашу відсутність відчувати. Простір почне йому нагадувати про вас і здаватися порожнім без вашої присутності.

Будьте для нього опорою

Емоційну близькість у відносинах замінити неможливо і коли вона з'являється, це дуже сильно зближує партнерів. Якщо ваш партнер відчуває себе в безпеці поруч з вами, він починає відкриватися і розповідати найпотаємніше. І так ви станете незамінною людиною в його житті.

Кожен раз, коли йому потрібен буде рада або підтримка, він буде думати про вас - про вашу реакцію, поведінку та слова.

Пропонуйте йому проводити час з друзями

До стосунків у кожного з вас існувало своє коло спілкування, і чоловікам потрібно проводити час в компанії друзів точно також, як і вам - з подругами. Тому пропонуйте своєму партнерові провести час з друзями - в більшості випадків чоловік цьому зрадіє.

Тим більше, що найчастіше це сприймається як турбота про його емоційний стан, шанобливе ставлення до особистих кордонів і справжню дружбу. А потім додасться і почуття подяки, яке він буде підсвідомо відчувати до вас за прекрасний вечір.

І це буде підстьобувати чоловіка сумувати за вами, через те, що він буде цінувати ваше ставлення до нього.

До речі, ми розповідали про те, які почуття ми помилково приймаємо за справжню любов.

А ще ми писали про те, які чотири ознаки вказують на те, що чоловік налаштований на тривалі та серйозні відносини.

Читайте РБК-Україна в Google News
отношения
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими