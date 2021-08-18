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Секретні функції Viber, про які мало хто знає: вони будуть корисні кожному

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Середа 18 серпня 2021 20:50
Секретні функції Viber, про які мало хто знає: вони будуть корисні кожному Функції Viber, про які мало хто знає (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Розробники програми Viber поділилися про приховані для більшості людей функції. Зокрема, вони допоможуть зручніше користуватися програмою і розширити список можливостей.

Про це пише gsminfo.

Цікаві функції Viber

Viber є найпопулярнішим месенджером в Україні, який встановили на сотнях тисяч телефонів. За допомогою наведених нижче функцій можна розширити можливості в додатку та позбутися від небажаної уваги.

Функції про які мало хто знає:

  • Приховання фото. У додатку від незнайомців можна приховати знімок. Зробити це можна в "Налаштуваннях", якщо вибрати пункт "Конфіденційність" і відключити опцію видимості фото для незнайомих користувачів;
  • Приховати чат. Листування з деякими людьми інколи потрібно приховати, аби ніхто їх не побачив. Для цього можна приховувати окремі чати, натискаючи на них і затримуючи палець на потрібному контакті. З’явиться меню, в якому потрібно вибрати пункт "Приховати". Після цього вам буде запропоновано ввести пароль, за допомогою якого можна буде зробити чат видимим;
  • Невидиме прочитання. Також можна виставити налаштування таким чином, щоб співрозмовник не знав, чи прочитали ви його повідомлення, чи ні. Для цього в меню "Налаштування" вибираємо пункт "Конфіденційність" і дезактивуємо галочку на пункті "Переглянуто";
  • Переклад листування. Так, можна автоматично перекладати будь-яке листування з іноземної мови на іншу. Для цього потрібно затримати дотик на набраному тексті і вибрати "Переклад";
  • В мережі. У додатку можна приховувати свій поточний мережевий статус. Для цього натисніть "Налаштування" вибираємо "Конфіденційність" і відключіть параметр "В мережі". Після цього сторонні не знатимуть, коли ви використовуєте Viber. Але разом з тим і ви не зможете бачити, хто з інших користувачів онлайн.

Це далеко не весь список зручних функцій, але напевно як мінімум одна з перерахованих можливостей вам стане в пригоді.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створили програму, яка може замінити Viber і Telegram.

Також, що таке Clubhouse і чому всі хочуть туди потрапити.

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