Секретна добавка в борщ, яка зробить його в рази смачніше

Борщ можна зварити так, що він вийде значно смачнішим, ніж зазвичай. Причому такий секретний інгредієнт є на кожній кухні.
Що додати в українську страву, щоб вона була надзвичайною - читайте ниже в нашому матеріалі Styler.
Досвідчені кулінари радять додати в борщ трохи цукру. Так, ви правильно прочитали.
Цей продукт додають не до готової страви, а на етапі готування засмажки з буряка, томатної пасти, або ж свіжих томатів (як ви любите).
Багато брати не варто. Буде достатньо маленької дрібки.
Чому це важливо? Річ у тім, що не завжди помідори або томатна паста є досить солодкими для страви. Однак при додаванні цукру виходить яскравіший смак.
Додайте в бульйон корінь чи стебла селери, щоб зробити його наваристим. Також можна поекспериментувати з коріандром - в зернах для бульйону чи меленим в кінці приготування.
А ось так готує борщ неперевершений кухар Євген Клопотенко:
Раніше ми писали про несподівані добавки в борщ, які зроблять його ще смачнішим.
Також повідомлялося про грубу помилку у варінні яєць, котру допускають майже всі.