Секретна добавка в борщ, яка зробить його в рази смачніше

Секретний інгредієнт борщу

Досвідчені кулінари радять додати в борщ трохи цукру. Так, ви правильно прочитали.

Цей продукт додають не до готової страви, а на етапі готування засмажки з буряка, томатної пасти, або ж свіжих томатів (як ви любите).

Багато брати не варто. Буде достатньо маленької дрібки.

Чому це важливо? Річ у тім, що не завжди помідори або томатна паста є досить солодкими для страви. Однак при додаванні цукру виходить яскравіший смак.

Які ще компоненти зроблять ваш борщ неперевершеним

Додайте в бульйон корінь чи стебла селери, щоб зробити його наваристим. Також можна поекспериментувати з коріандром - в зернах для бульйону чи меленим в кінці приготування.

А ось так готує борщ неперевершений кухар Євген Клопотенко: