Секреты пород: чем отличаются дворняги от дизайнерских собак?

История возникновения дизайнерских пород собак

На протяжении веков чистокровные собаки оставались любимыми питомцами, но в 1990-х годах появилась новая тенденция - дизайнерские породы.

Эта история началась, когда австралийский заводчик Уолли Конрон получил запрос на собаку-поводыря для слепой женщины с аллергией на собак. Он решил скрестить стандартный пудель с лабрадором-ретривером.

В результате родились три щенка, и только один из них, Султан, подходил для женщины. Однако возникли трудности с подбором дрессировщиков для других щенков, поскольку люди больше интересовались чистокровными лабрадорами.

Конрон решил заявить о новой породе - лабраду, которая должна была быть неаллергенной. Этот шаг вызвал большой энтузиазм, и спрос на новенькую породу резко возрос. Лабрадудли стали популярными домашними животными, а другие заводчики начали скрещивать лабрадоров и пуделей, золотистых ретриверов с пуделями и многие другие комбинации. Таким образом, дизайнерские породы продолжают завоевывать сердца людей и сегодня.

Лабродудль (фото: Википедия)

Популярность дизайнерских собак

Сегодня дизайнерские породы собак снискали большую популярность, и пудели стали основой для многих новых комбинаций. Самыми известными из них являются лабрадудль и золотистый дудль. Однако существуют и другие интересные сочетания, такие как пугль (мопс с биглем) и голдадор (золотистый ретривер с лабрадором).

Несмотря на их популярность, большинство реестров пород в Северной Америке, таких как Американский клуб собаководства, не признают дизайнерских собак. Это связано с отсутствием официально утвержденных стандартов для этих пород.

Многие считают, что дудли не вызывают аллергии и не линяют, но это не всегда так. На самом деле, если один из родителей - пудель, а другой - чистокровная порода, щенки могут иметь разный тип шерсти. Термин "гипоаллергенный" означает, что собака может вызвать меньше аллергических реакций, но ни одна собака не может гарантировать полное отсутствие аллергии.

Сегодня в программах подготовки собак-поводырей обычно используют лабрадоров, золотистых ретриверов и немецких овчарок, а не дизайнерские породы. Уолли Конрон, создавший лабраду для, позже выразил сожаление по поводу его появления из-за проблем со здоровьем, связанных с необдуманным разведением. Однако поклонники дизайнерских пород считают, что эти собаки имеют свою привлекательность, и их популярность, похоже, будет только расти.