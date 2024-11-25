Секреты полиглотов. 9 лучших приложений для изучения языков на iPhone и Android

Современные технологии сделали изучение языков проще и увлекательнее - достаточно всего лишь смартфона и пары приложений. Но среди множества вариантов сложно выбрать действительно стоящие.

Про 9 лучших приложений для iPhone и Android, которые помогут вам говорить на иностранном языке уверенно и с удовольствием, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Duolingo

Duolingo помогает вам изучать более 40 языков в увлекательной и веселой манере. Приложение автоматически подстраивается под ваш стиль обучения и персонализирует ваш опыт обучения на основе ваших сильных и слабых сторон.

В нем присутствуют различные упражнения и мгновенная обратная связь во время практики. Главной изюминкой приложения является его функция геймификации, которая делает изучение нового языка увлекательным и интересным.

Duolingo - бесплатно. Также доступна платная версия "Super Duolingo", предлагающая дополнительные функции, такие как уроки без рекламы и офлайн.

Duolingo (фото: Technology Personalized)

Babbel

Babbel предлагает структурированные занятия, похожие на традиционные языковые курсы. Вы получаете специально подобранные уроки для изучения испанского, французского, итальянского, немецкого, португальского и более 9 других языков.

Вы можете выбрать язык, который вы знаете и хотите выучить. Приложение предлагает тесты на закрытие, вопросы типа "правда/ложь", словесные головоломки и другие захватывающие методы, которые помогут вам выучить новый язык.

Приложение бесплатное, но большинство уроков и контента скрыто за платным доступом. Вы можете приобрести премиум-обновление, чтобы разблокировать их и получить доступ к играм, видео, подкастам и многому другому.

Babbel (фото: Technology Personalized)

Falou

Обучение на основе практического опыта - лучший способ освоить любой новый язык. Falou предлагает возможность изучать языки с помощью практических, реальных разговоров.

Приложение предлагает уроки разговора и письма в режиме реального времени, чтобы вы могли быстро выучить и говорить на языке, который хотите выучить. Оно поддерживает более 20 языков, включая испанский, французский, немецкий, корейский, китайский, английский и другие.

Приложение также дает вам обратную связь в режиме реального времени, анализируя ваш голос и записывая разговор, чтобы увидеть, как вы быстро произносите слова.

Вы можете участвовать в различных разговорах в реальном времени, например, при заказе еды, регистрации в аэропорту, совершении покупок и т. д.

Falou (фото: Technology Personalized)

Drops: Language Learning Games

Drop - это игра для изучения языка и, возможно, лучший вариант для вас, если вы хотите выучить новый язык весело и легко. Приложение предлагает уроки на разных языках, включая испанский, японский, французский, корейский, китайский, немецкий, английский и многие другие.

В процессе обучения Drop предлагает вам заполнять пропуски, вводить слова, сопоставлять картинки со словами и многое другое, чтобы помочь вам изучать язык более увлекательным и интересным способом.

Drop бесплатен, но поставляется с премиум-подпиской, которая открывает дополнительные преимущества. Вы можете настроить параметры, чтобы сосредоточиться на определенных упражнениях, таких как аудирование или письмо.

Drops: Language Learning Games (фото: Technology Personalized)

Read along by Google

Read Along от Google создано для детей, чтобы улучшить их навыки чтения. Приложение использует технологию распознавания речи и преобразования текста в речь от Google, чтобы помочь детям читать и учиться. Оно поддерживает более 10 языков, включая английский, испанский, португальский, хинди, бангла, урду, телугу, маратхи и тамильский.

В целях конфиденциальности голосовые данные приложения анализируются на устройстве и не отправляются на серверы Google.

Приложение можно использовать в автономном режиме, но для загрузки новых историй необходимо подключение к Интернету. Кроме того, для приложения не требуется регистрация, и в нем нет рекламы или покупок. Readalsong от Google доступен только для Android и является бесплатным.

Read along by Google (фото: Technology Personalized)

Busuu: Language Learning

Busuu - лучший вариант для тех, кто хочет учиться систематически. Приложение предлагает курсы на английском, французском, испанском, итальянском, немецком, китайском и других языках. Оно предлагает организованное обучение с уроками, разделенными на главы.

Вы можете завершить каждый урок, чтобы разблокировать следующую главу и продолжить обучение. Также есть функция сообщества, где вы можете общаться с другими людьми, изучающими тот же язык, и специальная область практики.

Каждый урок состоит из различных вопросов, которые помогут вам выучить язык. Они включают сопоставление слов, заполнение блоков, правильно или неправильно и многое другое. Вы можете выбрать разные уровни. Некоторые функции, такие как урок упражнений, доступны только для премиум-пользователей.

Busuu: Language Learning (фото: Technology Personalized)

Language Transfer

Language Transfer - простое приложение для новичков, которые хотят учиться с помощью аудиоуроков. Оно предлагает курсы на испанском, греческом, суахили, немецком, арабском, турецком, итальянском, французском и английском языках для изучения нового языка. Для каждого курса есть подразделенные аудиоуроки, к которым вы можете присоединиться и прослушать.

Приложение позволяет вам загружать треки заранее и использовать их офлайн. Оно автоматически сохраняет ваш прогресс и позволяет вам продолжить с того места, где вы остановились. Language Transfer также не содержит рекламы и не требует регистрации для использования приложения.

Language Transfer (фото: Technology Personalized)

Memrise

Memrise предлагает как видео, так и аудио интерактивные уроки изучения языка. В приложении есть уроки на нескольких языках, включая английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, корейский, японский, португальский, польский, арабский, голландский, турецкий и другие.

Вы можете отслеживать свой прогресс в обучении. Еще одна функция позволяет вам общаться с ботом, улучшать свои языковые навыки и выполнять миссии.

Memrise доступен бесплатно с опциональной премиум-версией.

Memrise (фото: Technology Personalized)

Cake: English and Korean Learning App

Cake изначально был запущен как браузер, но превратился в приложение для изучения языка. Вы можете изучать и совершенствовать свой английский с помощью небольших видеоклипов.

В приложении есть живые уроки с носителями английского и корейского языков. Вы можете участвовать в живых сессиях и взаимодействовать с носителями.

Cake: English and Korean Learning App (фото: Technology Personalized)