Секреты мужской силы. Диетолог назвал 12 продуктов для повышения тестостерона

Меню для повышения тестостерона

"Гугл подтвердит, что многие мужчины и не только ищут возможности вернуть количество мужских половых гормонов на уровень, который демонстрирует молодой организм. С возрастом уровень тестостерона у мужчин имеет тенденцию к снижению. Это может привести к таким признакам и симптомам, как низкое половое влечение, трудности с поддержанием эрекции, усталость, потеря костной и мышечной массы, увеличение веса, расстройства настроения (тревога и депрессия)", - говорит диетолог.

Исследования показывают, что мужчины с низким уровнем тестостерона чаще испытывают хронические заболевания, в частности высокое кровяное давление и диабет 2-го типа.

"Сбалансированное питание и активный образ жизни помогут поддерживать уровень тестостерона в пределах рекомендуемого диапазона, как говорится, в северном направлении", - добавляет Швец.

12 лучших продуктов для повышения тестостерона

К лучшим продуктам, способствующим лучшей выработке продукции тестостерона, относятся:

шпинат - это замечательный источник магния, который участвует в развитии мышц и является необходим для репродуктивной функции у мужчин любого возраста

- это замечательный источник магния, который участвует в развитии мышц и является необходим для репродуктивной функции у мужчин любого возраста устрицы содержат много цинка, что повышает уровень тестостерона, а также гормон роста. Оба гормона улучшают рост мышц и физическую работоспособность

содержат много цинка, что повышает уровень тестостерона, а также гормон роста. Оба гормона улучшают рост мышц и физическую работоспособность чеснок и лук содержат химическое вещество диалилдисульфид. Оно стимулирует высвобождение гормона, что увеличивает выработку тестостерона. Лук также является хорошим источником антиоксидантов. А чеснок содержит алицин. Это биологически активное соединение снижает уровень кортизола, конкурирующего с тестостероном в мышечных клетках. Уменьшение присутствия кортизола освобождает место для тестостерона

содержат химическое вещество диалилдисульфид. Оно стимулирует высвобождение гормона, что увеличивает выработку тестостерона. Лук также является хорошим источником антиоксидантов. А чеснок содержит алицин. Это биологически активное соединение снижает уровень кортизола, конкурирующего с тестостероном в мышечных клетках. Уменьшение присутствия кортизола освобождает место для тестостерона бразильские орехи содержат микроэлемент селен, необходимый для поддержания здорового гормонального фона. Селен способен улучшить подвижность сперматозоидов, вызванную дефицитом тестостерона

содержат микроэлемент селен, необходимый для поддержания здорового гормонального фона. Селен способен улучшить подвижность сперматозоидов, вызванную дефицитом тестостерона брокколи имеют высокое содержание индолов, противораковых соединений, косвенно повышающих выработку тестостерона. В частности, они способствуют снижению уровня эстрогена, подавляющего выработку мужских половых гормонов

имеют высокое содержание индолов, противораковых соединений, косвенно повышающих выработку тестостерона. В частности, они способствуют снижению уровня эстрогена, подавляющего выработку мужских половых гормонов яйца в желтке много холестерина, а также мононенасыщенных и насыщенных жиров, обеспечивающих большую часть гормональной стимуляции. Холестерин является одним из строительных блоков тестостерона, без которого невозможен синтез этого гормона. Яйцо также содержит аспарагиновую кислоту, аминокислоту, стимулирующую выработку тестостерона

в желтке много холестерина, а также мононенасыщенных и насыщенных жиров, обеспечивающих большую часть гормональной стимуляции. Холестерин является одним из строительных блоков тестостерона, без которого невозможен синтез этого гормона. Яйцо также содержит аспарагиновую кислоту, аминокислоту, стимулирующую выработку тестостерона жирная рыба содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которая полезна для здоровья спермы. Тунец имеет высокое содержание витамина D, связанное с увеличением продолжительности жизни и выработкой тестостерона

содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которая полезна для здоровья спермы. Тунец имеет высокое содержание витамина D, связанное с увеличением продолжительности жизни и выработкой тестостерона бананы и авокадо. Бананы содержат фермент бромелайн, витамины группы В и калий, помогающие повысить уровень тестостерона. Они также хорошие источники антиоксидантов и поддерживают высокий уровень энергии. Авокадо обладает высоким содержанием витамина B6 и фолиевой кислоты, которые повышают уровень тестостерона

Бананы содержат фермент бромелайн, витамины группы В и калий, помогающие повысить уровень тестостерона. Они также хорошие источники антиоксидантов и поддерживают высокий уровень энергии. Авокадо обладает высоким содержанием витамина B6 и фолиевой кислоты, которые повышают уровень тестостерона красное мясо содержит большое количество цинка в легко усваиваемой форме и много насыщенных жиров, способствующих выработке тестостерона

содержит большое количество цинка в легко усваиваемой форме и много насыщенных жиров, способствующих выработке тестостерона бобы богаты белком и цинком. Для повышения уровня тестостерона выбирайте фасоль, нут или чечевицу

богаты белком и цинком. Для повышения уровня тестостерона выбирайте фасоль, нут или чечевицу тыквенные семена являются хорошим источником цинка, участвующего во многих ферментативных процессах в организме, включая производство тестостерона

являются хорошим источником цинка, участвующего во многих ферментативных процессах в организме, включая производство тестостерона кокос является источником насыщенного жира, играющего важную роль в выработке тестостерона

"Среди других продуктов, помогающих повысить уровень тестостерона: миндаль, спаржа, капуста, цветная капуста, кофе, темный шоколад, оливковое масло первого отжима, обогащенные каши, обогащенное растительное молоко, мед, лимон, корни маки, орехи макадамии, грибы, гранаты, изюм, сладкий картофель, грецкие орехи, йогурт", - говорит диетолог.

Помогают ли бустеры тестостерона

На рынке есть много предложений бустеров тестостерона, которые вроде бы как помогают стимулировать продукцию тестостерона. Результаты части исследований подтверждают, бустеры оказывают определенное влияние на уровень мужского полового гормона.

"Выводы исследования 2015 года, проведенного в США, говорят о том, что нет достаточных оснований для определения преимуществ в эффективности определенных диетических добавок для повышения уровня тестостерона. Они часто содержат витамины группы В и цинк, которые естественным образом повышают уровень энергии у мужчин, одновременно повышая уровень тестостерона в крови", - говорит Швец.

По его словам, цинк, аспартат магния и монометионин аспартат цинка являются распространенными ингредиентами таких бустеров. Также бывают растительные диетические добавки, которые рекламируются для повышения уровня тестостерона. Бодибилдеры часто используют их, чтобы получить большую мышечную массу, хотя на самом деле их эффективность немного сомнительна.