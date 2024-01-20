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Секрети чоловічої сили. Дієтолог назвав 12 продуктів для підвищення тестостерону

Субота 20 січня 2024 21:23
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Секрети чоловічої сили. Дієтолог назвав 12 продуктів для підвищення тестостерону Які продукти підвищують тестостерон (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олег Швець

Деякі продукти здатні підвищувати рівень тестостерону у чоловіків, тим самим посилюючи статевий потяг та покращуючи ерекцію.

Списком таких продуктів ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Меню для підвищення тестостерону

"Гугл підтвердить, що багато чоловіків і не тільки шукають можливості повернути кількість чоловічих статевих гормонів на рівень, який демонструє молодий організм. З віком рівень тестостерону у чоловіків має тенденцію до зниження. Це може призвести до таких ознак і симптомів, як низький статевий потяг, труднощі з підтриманням ерекції, втома, втрата кісткової та м’язової маси, збільшення ваги, розлади настрою (тривога та депресія)", - каже дієтолог.

Дослідження показують, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону частіше мають хронічні захворювання, зокрема високий кров'яний тиск і діабет 2-го типу.

"Збалансоване харчування та активний спосіб життя допоможуть підтримувати рівень тестостерону в межах рекомендованого діапазону, як кажуть, у північному напрямку", - додає Швець.

12 найкращих продуктів для підвищення тестостерону

До найкращих продуктів, які сприяють кращому виробленню тестостерону, належать:

  • шпинат - це чудове джерело магнію, який бере участь у розвитку м’язів і необхідний для репродуктивної функції у чоловіків будь-якого віку
  • устриці містять багато цинку, що підвищує рівень тестостерону, а також гормону росту. Обидва гормони покращують ріст м’язів і фізичну працездатність
  • часник і цибуля містять хімічну речовину діалілдисульфід. Вона стимулює вивільнення гормону, що збільшує вироблення тестостерону. Цибуля також є хорошим джерелом антиоксидантів. А часник містить аліцин. Ця біологічно активна сполука знижує рівень кортизолу, що конкурує з тестостероном у м’язових клітинах. Зменшення присутності кортизолу звільняє місце для тестостерону
  • бразильські горіхи містять мікроелемент селен, необхідний для підтримки здорового гормонального фону. Селен здатен покращити рухливість сперматозоїдів, спричинену дефіцитом тестостерону
  • броколі мають високий вміст індолів, протиракових сполук, що опосередковано підвищують вироблення тестостерону. Зокрема, вони сприяють зниженню рівня естрогену, який пригнічує вироблення чоловічих статевих гормонів
  • яйця у жовтку багато холестерину, а також мононенасичених і насичених жирів, що забезпечують більшу частину гормональної стимуляції. Холестерин є одним з будівельних блоків тестостерону, без якого неможливий синтез цього гормону. Яйце також містить аспарагінову кислоту, амінокислоту, що стимулює вироблення тестостерону
  • жирна риба містить Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, яка корисна для здоров’я сперми. Тунець має високий вміст вітаміну D, пов’язаний зі збільшенням тривалості життя та виробленням тестостерону
  • банани та авокадо. Банани містять фермент бромелайн, вітаміни групи В і калій, що допомагають підвищити рівень тестостерону. Вони також є хорошими джерелами антиоксидантів та підтримують високий рівень енергії. Авокадо має високий вміст вітаміну B6 і фолієвої кислоти, які підвищують рівень тестостерону
  • червоне м’ясо містить велику кількість цинку у формі, яка легко засвоюється, і багато насичених жирів, що сприяють виробленню тестостерону
  • боби багаті на білок і цинк. Для підвищення рівня тестостерону вибирайте квасолю, нут або сочевицю
  • гарбузове насіння є хорошим джерелом цинку, що бере участь у багатьох ферментативних процесах в організмі, включаючи виробництво тестостерону
  • кокос є джерелом насиченого жиру, який відіграє важливу роль у виробленні тестостерону

"Серед інших продуктів, що допомагають підвищити рівень тестостерону: мигдаль, спаржа, капуста, цвітна капуста, кава, темний шоколад, оливкова олія першого віджиму, збагачені каші, збагачене рослинне молоко, мед, лимон, коріння маки, горіхи макадамії, гриби, петрушка, гранати, родзинки, солодка картопля, волоські горіхи, йогурт", - каже дієтолог.

Чи допомагають бустери тестостерону

На ринку є багато пропозицій бустерів тестостерону, які начебто допомагають стимулювати продукцію тестостерону. Результати частини досліджень підтверджують, бустери мають певний вплив на рівень чоловічого статевого гормону.

"Висновки дослідження 2015 року, проведеного в США, говорять про те, що немає достатніх підстав для визначення переваг в ефективності певних дієтичних добавок для підвищення рівня тестостерону. Вони часто містять вітаміни групи В і цинк, які природним чином підвищують рівень енергії у чоловіків, одночасно підвищуючи рівень тестостерону в крові", - говорить Швець.

За його словами, цинк, аспартат магнію та монометіонін аспартат цинку є поширеними інгредієнтами таких бустерів. Також бувають рослинні дієтичні добавки, які промотуються для підвищення рівня тестостерону. Бодибілдери часто використовують їх, щоб отримати більшу м’язову масу, хоча насправді їхня ефективність є дещо сумнівною.

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