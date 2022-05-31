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Секрет спілкування з дитиною для її майбутнього успіху. Багато хто допускає одну помилку

Фото: Як правильно спілкуватися з дитиною (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якісна увага, приділена дитині - це коли ви дійсно слухаєте її і проводите з нею час, а не удаєте, далі займаючись своїми справами. Таким чином батьки не тільки проявляють любов, але і закладають навички спілкування, які допоможуть дитині в майбутньому.

Як правильно проводити час з дітьми, розповів знаменитий психолог Дмитро Карпачов.

"Якісна увага - це принципово інший вид спілкування - більш продуктивний, осмислений, наповнений приємними емоціями. Через таку увагу батьки дають дитині відчуття любові, турботи, підтримки. Є пряма залежність між тим, наскільки повно відчувають батьківську любов діти, і якістю отриманої уваги", - пише фахівець.

Як зрозуміти, що ви приділяєте увагу дитині якісно?

Під час спілкування вся ваша увага повинна бути сконцентрована на дитині і її потребах, на спілкуванні або спільних заняттях.

Вимкніть телефон, попросіть домашніх вас не відволікати, поставте на паузу фільм. У ці хвилини існуєте тільки ви з дитиною і справа, якою ви займаєтеся. А можна і зовсім нічого не робити - просто поговорити, посміятися, подуріти. І це теж буде вважатися якісним спілкуванням", - радить Карпачов.

Психолог рекомендує практикувати фізичний контакт: обійми, поцілунки. Причому це не залежить від статі і віку - будь-яка дитина потребує батьківської ласки.

"Створіть приємні ритуали: поцілувати при зустрічі або під час прощання, обійняти перед сном і так далі. Тактильний контакт стимулює розвиток малюка, робить його більш сприйнятливим, відкритим, налаштовує на довірчі відносини з батьками", - вважає психолог.

Як не можна робити, приклади неякісної уваги

Не ігноруйте питання дитини і звернення до вас. Якщо малюк звикне, що його слова для вас - лише білий шум, він з часом перестане ділитися з вами своїми переживаннями і проблемами.

Прикладами неякісного спілкування з дітьми можуть бути такі:

  1. Тато йде гуляти з донькою. Він водить її за ручку по дитячому майданчику, допомагає піднятися на гірку, качає на гойдалці. Він поруч, спостерігає за нею, але при цьому вирішує по телефону свої робочі питання.
  2. Мама дивиться з дітьми кіно. Але при цьому листується зі знайомою в соцмережах, тому майже не стежить за сюжетом.

І в першому і в другому випадку дитині надана неякісна, уявна увага.

Раніше доктор Комаровський розповів, Як правильно виховувати дитину.

Також повідомлялося, що обов'язково повинна знати дитина від 3 до 6 років згідно з правилами безпеки.

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