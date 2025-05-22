Секрет крепкого брака Решетников: астролог раскрыла тайну звездной пары

В чем секрет брака Решетников

"Начнем с Кристины. В ее космограмме присутствует так называемый "аспект миллионера", который дарит неисчерпаемый источник новых возможностей. Энтузиазм и активность порождают предприимчивость и способствуют расширению личных горизонтов. Замечательные деловые качества становятся фундаментом для организаторского таланта и таланта руководителя", - рассказала астролог.

Кроме этого, у Кристины есть умение завоевывать симпатию окружающих, которое сочетается с умением командовать и подчинять. Такой человек, отмечает Соловьева, имеет дар предвидения. И это - одно из указаний на материальное благополучие.

Его Венера, добавила эксперт, находится в разрушительном градусе Козерога. Такое положение "несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, потерю личной свободы и независимости". А еще оно может давать преувеличенную самоуверенность.

Впрочем, если человек достойно проходит все проверки и принимает мудрые решения, то его ждет вознаграждение. Речь идет о медленной, но успешной карьере, высоком социальном уровне и хорошем материальном положении.

Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"К тому же Нептун у нее расположен в королевском градусе Козерога. Такое положение считается символом почета и уважения. Особым образом этот градус влияет на ситуации, которые связаны с выполнением каких-либо задач и достижением цели. Он олицетворяет покровительство высокопоставленных чиновников и оказание помощи в трудные минуты", - пояснила астролог.

"Также его характеристиками являются высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими. Это положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей", - добавила она.

Также Соловьева рассказала о Григории. В космограмме ведущего, отметила она, можно увидеть две очень мощные комбинации, которые обуславливают его теперешний профессиональный статус.

"Первая конфигурация называется "аспектом звезды, лидера и предприимчивости". Это придает яркости, указывает на успешность и умение завоевывать внимание окружающих, а также - подчинять их себе. Такой человек способен быстро зажигаться и зажигать своим энтузиазмом других. Это - одно из указаний на способность достичь популярности", - рассказала эксперт.

В чем секрет отношений Решетника с женой (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

А второе расположение астрологических объектов так и называется - "аспект популярности". Такие счастливчики, отметила Соловьева, легко становятся известными и получают жизненный успех.

"И Григорий, и Кристина сами по себе люди среднего уровня конфликтности. А вот во взаимоотношениях между ними серьезных конфликтов, которые бы нельзя было бы решить, нет. И хотя у них не совпадают мировоззрение, ценности, планы на жизнь, но есть крепкая психологическая связь, они способны заботиться друг о друге, у них могут быть похожими чувство прекрасного, вкусы, привычки, бытовые предпочтения", - считает эксперт.

"На сексуальном уровне возможны даже "африканские страсти" и они оба полностью раскрывают себя по гендерному принципу: она - как женщина, он - как мужчина. Более того: они дают друг другу "Печатки счастья", одновременно выступая "энергетическими донорами", - добавила она.

По словам астролога, оба в этих отношениях чувствуют полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получают расширение социальных возможностей.

"И если рассматривать возможность разрыва этого союза, то такое может произойти только из-за Григория", - резюмировала Соловьева.