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Секрет долгожителей: ешьте этот продукт, если хотите дожить до 100 лет

Фото: Какой продукт способствует долгой жизни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Исследователь самых долгожителей в мире развенчал распространенный миф об одной конкретной пище, утверждая, что она не является "врагом", а наоборот.

Какой именно продукт надо употреблять, если хотите дожить до 100 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какой продукт надо есть для долгой жизни?

Исследователь Дэн Бютнер рассказал, что обычно люди очень боятся употреблять углеводы. Но это ошибочный путь.

"Почему? Потому что и чечевица, и желейная фасоль содержат углеводы, а самой нездоровой пищей в нашей системе питания, как правило, являются очень простые углеводы!" - сказал он.

Но также лучшая пища в нашей системе питания - это углеводы. Эксперт обратил внимание на различные обычные продукты питания, включая фасоль, цельные зерна, зелень и сладкий картофель.

По словам исследователя, люди, которые живут дольше всех, едят преимущественно сложные углеводы. Но проблема в том, что пончики, торты и конфеты дают углеводам дурную славу.

"Вам нужен жир, вам также нужен белок, но вы должны есть преимущественно сложные углеводы, если вы действительно хотите дожить до 100 лет", - сообщил ученый.

Основное отличие простых и сложных углеводов заключается в структуре их молекул сахара. Сложные углеводы расположены в длинных цепочках, и исследования показывают, что их потребление может обуздать любые соблазны перекусить нездоровым лакомством.

Хотя необходимое количество зависит от личных характеристик, таких как возраст, пол и уровень активности, рекомендуемая норма потребления, основанная на выводах Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, в настоящее время составляет 260 г углеводов в день.

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