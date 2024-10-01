Секрет долголетия японских женщин: что они едят на завтрак

Как питаются японские женщины

Распространено заблуждение, что японцы едят только суши. На самом деле их рацион достаточно разнообразен. Они предпочитают рыбу, водоросли, овощи, сои, рис, фрукты, зеленый чай.

Японская диета универсальна и сбалансирована, она почти лишена высококалорийной и вредной пищи. Свежесть и соответствие сезона имеют большое значение, и обычно едят продукты, которые в это время созревают.

В японской пище не содержится много калорий, но она очень питательна (instagram.com/taotsuchiya_official)

Предпочтительнее сезонная рыба. Еще один решающий фактор - погода: зимой японцы традиционно едят мясо, рыбу, горячие напитки и супы, а в летнюю жару предпочитают холодные супы, морепродукты, холодный рамен и салаты.

Японцы традиционно готовят еду в режиме тушения, гриля, пара или жарки на специальной сковороде с минимальным количеством масла. Овощи нарезают, чтобы они выглядели лучше и быстрее готовились.

Преимуществом таких методов есть то, что продукты сохраняют значительную часть своих питательных свойств. Овощной бульон является популярной основой многих блюд.

Японки очень аккуратны со специями, они стараются, чтобы еда была легкой, без лишней нагрузки на желудок, печень и почки. Суть японской кухни заключается в подчеркивании природной красоты, цвета и вкуса.

Японки едят медленно

Употребление пищи также является ритуалом в Японии. Люди едят медленно, маленькими кусочками, порции и тарелки. Они стремятся сохранить натуральный вкус и внешний вид пищи, поэтому редко ее украшают.

В Японии не обжаривают продукты, а готовят на гриле (Скриншот)

Разные блюда на одной тарелке - плохой тон, ведь для каждого блюда должно быть свое место. Тарелка никогда не наполняется доверху. Согласитесь, переесть таким образом невозможно.

Что едят японки на завтрак

Завтрак является наиболее сытным приёмом пищи в Японии. Это их основная трапеза, которая включает в себя несколько блюд. Как правило, рыбу, рис, омлеты, мисо-суп, соевое блюдо с зеленью, водорослями и чай.

Обычно он состоит из зеленого чая, риса, приготовленного на пару; мисо-супа с зеленым луком и соевым сыром тофу (мисо производится путем ферментации соевых бобов, риса, ячменя, пшеницы или смеси из них с помощью специального вида плесневых грибов).

Завтрак также включает листики водорослей нори, омлет из яиц или рыбу. Несмотря на то, что порции очень маленькие, они покрывают суточную потребность в минералах и витаминах.

Десерт - это редкость для японок, и обычно его немного. У японцев совсем другие ожидания относительно сладостей, чем мы. Там нет тортов или масляного крема. Есть даже десерт из риса (моти).

Японский десерт на основе рисовой муки – моти (instagram.com/taotsuchiya_official)

Японские десерты обычно имеют низкое содержание жира и сахара, и, вероятно, они не соответствуют западным вкусам. Но зато от них вы не поправитесь.