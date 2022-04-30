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Сьогодні відбудеться сонячне затемнення: що можна і не можна робити

Фото: сонячне затемнення почнеться 30 Квітня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

30 квітня відбудеться перше сонячне затемнення. Це явище триватиме два тижні. У цей період багато людей можуть відчувати емоційну нестабільність, різкі перепади настрою, погіршення самопочуття.

Що можна і не можна робити в цей період - читайте в матеріалі Styler.

Періоди сонячної активності (так звані спалахи), повний місяць і інші зміни в житті планет безпосередньо впливають на самопочуття людей.

Метеочутливим доводиться особливо несолодко - їх можуть мучити безсоння, головні болі, загострення хронічних захворювань. Коли настає коридор затемнень, ці негативні прояви посилюються і часто зачіпають навіть тих, хто зазвичай їх не помічає.

Коридор затемнень стартує о 23:28 за київським часом, а його закінчення ознаменується повним місячним затемненням, яке очікується 16 травня.

Що можна робити під час сонячного затемнення

  • вивчати щось нове, а отримана інформація буде швидко засвоюватися;
  • позбавлятися від обридлої роботи;
  • змінювати місце проживання;
  • приділяти час своїм інтересам і бажанням, а вільний час краще проводити на свіжому повітрі;
  • прислухатися до інтуїції.

Що не можна робити під час сонячного затемнення

  • провокувати сварки і конфлікти;
  • приймати рішення під впливом емоцій;
  • піддаватися спокусам і нічого не робити
  • брати в борг або позичати комусь гроші;
  • лягати на операцію

Як підготувати до затемнення себе і свій будинок

Найголовніше правило для будь-якого складного періоду - приділяти більше уваги своєму стану, усвідомлено ставитися до всього, що ви робите і відчуваєте. Помічайте свої перепади настрою, не дозволяйте розганятися негативним емоціям, не вступайте в конфлікти, підтримуйте баланс і спокій.

Важливий момент підготовки-наведення порядку і очищення. Своїх думок, житла, організму, телефону, шаф – словом, всього, що можете почистити.

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