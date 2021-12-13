Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Порадуйте близьких красивими віршами і яскравими листівками

Хай доленька світлою буде

Від твоїх думок та дій,

Нехай кожен день цінують люди

Тебе й вчинки твої, Андрій.

Нехай ангелок вночі

Запалить Андрію три свічі…

Першу свічку - за любов:

Подаруй її близьким знов.

Другу свічку - за доброту,

щирість та прямоту…

Ну, а третя - оберіг

Від усяких лих.

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

Повсякчас радуй ближніх,

А тих, хто поруч - розумій.

Нехай ангел в шатах білосніжних

Щодня береже тебе, Андрій!

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Теплі слова і красиві картинки допоможуть привітати близьких зі святом

Нехай це свято, День Андрія Первозванного, істинною силою духу, благородством і мудрістю наповнить ваші серця. Нехай яскраве світло його осяває душі, дарує тиху радість і завжди зберігає вашу віру.

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Вітаю з Днем Андрія Первозванного і від душі бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності.

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У світле свято апостола Андрія Первозванного сердечно вітаємо всіх! Дай вам Бог здоров'я, сил і терпіння, міцності духу! Бажаємо мудрості у вчинках і нехай ваші молитви будуть почуті!

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Бажаю світлої радості, взаємної любові, міцної віри і невмираючої надії в світле свято, День Андрія Первозванного. Нехай всі молитви будуть почуті, а прохання - виконані. Благословення вам і процвітання!

Фото: pixabay.com