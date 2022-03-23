Як зробити шкідливі напівфабрикати кориснішими: відповідь лікарів

Розберемося, що таке напівфабрикати

Не все заморожене - напівфабрикат. Наприклад, заморожений горошок чи полуниця, піца, лазанья - не є такими.

Напівфабрикат - продукт, який перед вживанням треба додатково готувати. А не просто розморожувати чи розігрівати. Це - вареники, пельмені, зрази, котлети, налисники тощо.

Що поганого в напівфабрикатах?

Продукти з тістом зазвичай містять його багато, а начинки мало. Тісто налисників чи пельменів належить до категорії "рафіновані вуглеводи", бо зроблене з білого борошна.

М'ясо в таких продуктах зазвичай містить багато технічних жирів (маргарини з трансжирами чи суміші жирів для фритюру). До того ж фарш для пельменів чи котлет далеко не завжди роблять з якісного м’яса.

Як зробити страву з напівфабрикатами більш корисною?