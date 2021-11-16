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Як зробити свою дитину сильною і витривалою: лікар дала прості поради

Автор: Анна Шиканова

Усі батьки хочуть, щоб їх дитина була сильною і витривалою. Досягти цього нескладно, вважають медики. Весь секрет підвищення витривалості полягає в правильному раціоні харчування, прогулянках і режимі дня.

Як зробити свого малюка витривалим, розповіла ендокринолог Олена Барредо в коментарі для MedikForum.

Фахівець зазначає, що в першу чергу батьки повинні звернути увагу на раціон. Харчування дитини має бути збалансованим, в меню повинні бути всі нутрієнти білків, жирів, вуглеводів і клітковини.

Другою обов'язковою умовою є дотримання режиму активності та відпочинку. З дітьми потрібно часто гуляти на свіжому повітрі, в місцях, де досить зелені. Не варто обходити стороною дитячі майданчики, де є ігрові зони з перешкодами.

А після активного і насиченого дня у дитини повинен бути повноцінний сон у відповідних умовах.

Важливо розвивати у дитини органи дихання і для цього можна придумати, і розповісти цікаву історію і зробити гімнастику.

"Робити разом з дитиною гімнастику для організму і для очей. І вам корисно. Даний метод покращує розвиток кістково-м'язової системи, серцево-судинної, покращує настрій, знижує очний тиск, запобігає проблеми із зором в майбутньому!" - зазначила лікар.

Також вона додала, що допоможуть масажі та загартовування. Масаж дитину навчить розслаблятися, зніме гіпертонус і посилить вироблення гормонів радості.

А загартовування стане методом профілактики від застуд і активує місцевий імунітет.

Загартовування найкраще виконувати за допомогою вмивання прохолодною водою і полоскання горла на ніч водою кімнатної температури.

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