Як зробити свою дитину сильною і витривалою: лікар дала прості поради

Фахівець зазначає, що в першу чергу батьки повинні звернути увагу на раціон. Харчування дитини має бути збалансованим, в меню повинні бути всі нутрієнти білків, жирів, вуглеводів і клітковини.

Другою обов'язковою умовою є дотримання режиму активності та відпочинку. З дітьми потрібно часто гуляти на свіжому повітрі, в місцях, де досить зелені. Не варто обходити стороною дитячі майданчики, де є ігрові зони з перешкодами.

А після активного і насиченого дня у дитини повинен бути повноцінний сон у відповідних умовах.

Важливо розвивати у дитини органи дихання і для цього можна придумати, і розповісти цікаву історію і зробити гімнастику.

"Робити разом з дитиною гімнастику для організму і для очей. І вам корисно. Даний метод покращує розвиток кістково-м'язової системи, серцево-судинної, покращує настрій, знижує очний тиск, запобігає проблеми із зором в майбутньому!" - зазначила лікар.

Також вона додала, що допоможуть масажі та загартовування. Масаж дитину навчить розслаблятися, зніме гіпертонус і посилить вироблення гормонів радості.

А загартовування стане методом профілактики від застуд і активує місцевий імунітет.

Загартовування найкраще виконувати за допомогою вмивання прохолодною водою і полоскання горла на ніч водою кімнатної температури.