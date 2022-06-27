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Що зробити з малиною, щоб отримати великий урожай

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Понеділок 27 червня 2022 12:55
Що зробити з малиною, щоб отримати великий урожай Як отримати великий урожай малини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай у червні-липні садівники підвищують урожайність багатьох культур. Зокрема, зібрати вдвічі більше плодів малини можна, якщо провести низку заходів.

Що зробити, щоб підвищити урожайність малини - читайте нижче.

Проріджування

На 1 кв. м малинника доводиться трохи більше 15-20 кущів. Важливо пам'ятати, що рослина любить світло, тому велика кількість посадок затінить їх і врожай буде слабкішим.

Полив

У сонячні дні малину поливають раз на 2-3 дні.

Підживлення

У перші два місяці літа малині потрібне добриво.

Наприклад, малина чудово росте, якщо внести суперфосфат. На відро води використовують 2 ст.л. суперфосфату. Попередньо підживлення розчиняють у невеликій кількості гарячої води. Після цього компонент виливають у відро зі звичайною водою. На кожен кущ малини виділяють по 5 л засобу.

Що зробити з малиною, щоб отримати великий урожай

Як отримати великий урожай малини (freepik)

Також борна кислота дозволить зміцнити отримані зав'язі, що суттєво збільшить урожай.

Щоб підготувати підживлення, потрібно у відрі води розвести два грами борної кислоти та відразу розчином підживляють рослину.

Захист

Окрім того, важливо захистити насадження від стеблової галиці, яку ще називають малиновим комариком. Якщо її ігнорувати, вона може погубити половину врожаю.

Цей шкідник відкладає в стебла малини личинки, які харчуються камбіальним м'яким шаром всередині стебла, від чого на ньому утворюється здуття. У цьому місці пагони легко ламаються.

Боротьбу з цим шкідником треба проводити щорічно, регулярно оглядаючи пагони.

Найефективнішими засобами для боротьби з шкідниками вважаються хімічні препарати.

Раніше ми повідомляли, які рослини заборонено садити поруч з яблунею.

Також експерти розповідали, що малина ефективно спалює небезпечний жир на животі.

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