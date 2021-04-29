Як зробити глазур на паску: найпростіші і класні рецепти

Відзначимо дуже важливий момент, що паску треба покривати глазур'ю, поки та ще тепла. Саме в цьому випадку ви отримаєте бажаний ефект.

Класична біла глазур

Ідеальний базовий варіант, який завжди актуальний.

Вам знадобиться

250 г цукрової пудри

2 яєчних білка

щіпка борошна

1 ст. л лимонного соку

Збийте за допомогою міксера цукрову пудру, яєчний білок. Додайте лимонний сік і щіпку борошна. На виході у вас повинна вийти густа маса, вона не повинна текти.

Білкова глазур - класика, яка завжди в моді (фото: pixabay.com)

Вершкова глазур

300 г цукру

250 мл вершків 20%-ної жирності

50 г вершкового масла

1 ч. л. ванільного цукру

Цукор змішайте з вершками і варити на слабкому вогні, не забувайте помішувати, варіть 30 хвилин, поки не загусне. В кінці додайте вершкове масло і ванільний цукор.

Шоколадна глазур

Безпрограшний варіант для любителів шоколаду.

Шоколад 100 г

Вершки 50 г

Шоколад розламайте на шматочки, залийте вершками і поставте на водяну баню. Тримайте на вогні, поки маса не стане однорідною. Кількість вершків в процесі приготування можете регулювати. Якщо вважаєте, що маса вийшла густа, додайте ще трохи. Якщо навпаки - рідка, додайте ще шоколаду. Після нанесення шоколадної помадки на виріб, відправте його в прохолодне місце, для більш швидкого застигання.

Шоколадна глазур - шикарний варіант для любителів солодкого (фото: pixabay.com)

Глазур зі згущеним молоком

4 столові ложки сухого молока

6 столових ложок згущеного молока

2 чайні ложки лимонного соку

Змішайте сухе молоко, згущене молоко і лимонний сік до однорідної консистенції. Маса повинна бути досить густою. Змастіть глазур'ю паски. Вона застигне за кілька годин.