Як зробити глазур на паску: найпростіші і класні рецепти

Наближається світле свято Великодня. Багато господинь збираються пекти паски вдома, але виникає питання, як зробити просту і смачну глазур, яка прикрасить цю святкову випічку.
У нашому матеріалі нижче ми зібрали прості рецепти глазурі, які обов'язково вам знадобляться і сподобаються.
Відзначимо дуже важливий момент, що паску треба покривати глазур'ю, поки та ще тепла. Саме в цьому випадку ви отримаєте бажаний ефект.
Ідеальний базовий варіант, який завжди актуальний.
Вам знадобиться
Збийте за допомогою міксера цукрову пудру, яєчний білок. Додайте лимонний сік і щіпку борошна. На виході у вас повинна вийти густа маса, вона не повинна текти.
Білкова глазур - класика, яка завжди в моді (фото: pixabay.com)
Цукор змішайте з вершками і варити на слабкому вогні, не забувайте помішувати, варіть 30 хвилин, поки не загусне. В кінці додайте вершкове масло і ванільний цукор.
Безпрограшний варіант для любителів шоколаду.
Шоколад розламайте на шматочки, залийте вершками і поставте на водяну баню. Тримайте на вогні, поки маса не стане однорідною. Кількість вершків в процесі приготування можете регулювати. Якщо вважаєте, що маса вийшла густа, додайте ще трохи. Якщо навпаки - рідка, додайте ще шоколаду. Після нанесення шоколадної помадки на виріб, відправте його в прохолодне місце, для більш швидкого застигання.
Змішайте сухе молоко, згущене молоко і лимонний сік до однорідної консистенції. Маса повинна бути досить густою. Змастіть глазур'ю паски. Вона застигне за кілька годин.
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