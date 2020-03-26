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Як зробити антисептик вдома: важливі правила і прості рецепти (відео)

STYLERЖиття    26.03.2020 - 23:16
Як зробити антисептик вдома: важливі правила і прості рецепти (відео)
Рецепт антисептика своїми руками (колаж РБК-Україна)

У період поширення коронавіруса і карантину корисно навчитися робити антисептики в домашніх умовах

Коронавірус в Україні діагностований на сьогодні у 156 пацієнтів, і введений в цілях боротьби зі стрімким поширенням хвороби карантин багатьох громадян відправив по домівках. В цих умовах корисно навчитися виготовляти такий засіб профілактики, як антисептики - для використання при митті рук і для особистої гігієни.

Як зазначають медики, руки потрібно не тільки ретельно мити з милом, але й обробляти антисептиком.

Справа в тому, що спиртовмісні антисептики вважаються більш ефективним засобом для знищення мікроорганізмів, ніж мило.

Нещодавно у Всесвітній організації охорони здоров'я дали рецепт, як можна змайструвати гелевий антисептик своїми руками.

Після цього з'явилося ще кілька корисних порад, як виготовити антисептики вдома без зусиль і за максимально короткий час.

Не обійшов увагою тему і відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський, який записав відео з простим рецептом санітайзера (антисептичний, дезинфікуючий засіб для рук).

Для цього потрібні ваші руки, 240 мл спирту, 15 мл перекису 3%, 5 мл гліцерину та 60 мл води.

Всі ці компоненти потрібно з'єднати, і за допомогою шприца налити в будь-якій флакон-пшикалку.

Відео: Комаровський дав рецепт виготовлення антисептика своїми руками

Ще один простий рецепт антисептика виглядає так:

2 частини алкоголю на 1 частину гелю алое вера.

Наприклад - у склянку, наповнену на дві третини алкоголем, беремо і додаємо ще одну третину алое вера.

Зазначимо, що антисептик повинен містити 70-80% спирту.

Також необхідно використовувати щонайменше 3 мл антисептика, щоб він покривав всю поверхню рук.

Важливо особливу увагу приділити зоні під нігтями.

Тривалість обробки рук антисептиком не повинна бути менша за 30 секунд.

Раніше ми писали про те, як зробити антисептик з горілки в період коронавіруса COVID-19.

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