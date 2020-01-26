Рахунки за комуналку помітно збільшаться: українцям готують неприємний "сюрприз"

Рахунки за опалення в січні 2020 року виявляться набагато вище грудневих, оскільки ціна за газ знову збільшилася. З чим пов'язані такі зміни, діляться експерти.

Наприклад, Валентин Землянський прогнозує, що середня по Україні ціна газу з урахуванням доставки складе близько 7,5 грн / куб. м, передає інформаційний сайт "Сьогодні".

Також Землянський нагадав, що з 24 грудня 2019 НКРЕКУ змінила механізм визначення ціни на газ, виділивши окремо оплату послуг з його доставки.

"З 1 січня 2020 року діють дві ціни від" Нафтогазу": гарантована (квартальна) та місячна. Гарантована ціна зафіксована на рівні 6,91 грн за м3 (з ПДВ, але без вартості доставки) і діє до кінця квітня 2020 року. Місячну ціну "Нафтогаз" встановлює щомісяця, в січні вона співпадає з гарантованою, але в подальшому може бути як вище, так і нижче. Споживач може вибирати - або платити гарантовану ціну, або реальну. Також з січня всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий - за його доставку", - заявив експерт.

До речі, жителі міст, де тарифи за підсумком стали нижче, кажуть, що очікували більшого. "У нас квартира 81 кв. М, в грудні знижка за опалення склала 550 грн, це дійсно майже 25%, але все одно треба заплатити понад 1700 грн, це накладно, - поділилася мешканка Запоріжжя Аделіна Полубоярова.