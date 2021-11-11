Щастя до сліз: Еліна Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами (фото)

Знаменита українська тенісистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо Еліна Світоліна не на довго приїхала до Києва - на відкриття своєї зірки на Площі зірок у центрі столиці.

Там благодійники й організували "випадкову" зустріч юних тенісистів із зіркою спорту, і для них це стало справжнім сюрпризом.

Ксюша Ноголь з міста Вараш під Рівним, яка нещодавно відзначила свій 18-й день народження, навіть розплакалася від щастя! Дівчина понад 4 роки мріяла познайомитися зі Світоліною.

"Приємно було бачити щасливі очі! Мрії збуваються!", - висловилася ведуча "Проспорт" на "плюсах" Валерія Ковалинська.

Ксенія живе з невиліковною хворобою - у неї найскладніша форма діабету - 1-го типу, і їй щодня потрібні мінімум 6 уколів інсуліну, а також вона має дотримуватися суворої дієти.

Щоб не здаватися перед хворобою і для підтримки здоров'я, Ксюша почала відвідувати теніс. Спорт зміцнює її та дає надію, віру в себе і майбутнє, а надихає її на успіхи Світоліна. Дівчина переглянула всі інтерв'ю і матчі спортсменки та навіть намалювала Еліну з ракеткою для Космічного Променя мрій і звернулася до "Здійсни мрію".

Також знаменита спортсменка поспілкувалася і з 13-річним Андрієм Бородатюком з Києва, який нещодавно взяв участь в уроці мрій в Охматдиті та звернувся з проханням теж познайомитися зі Світоліною.

Хлопчик займається тенісом з 5 років, і вже призер багатьох турнірів. Однак Андрію лікарі поставили діагноз хронічний остеомієліт - це запальне захворювання кісткової тканини, в його випадку - на п'яті.

Хлопцеві зробили операцію, і почався шлях до одужання: місяць у лікарні, 4 місяці носіння гіпсу. Досі йому важко ходити, але прогнози лікарів втішні - надія повернутися в спорт є.

Ксюшу та Андрія запросили на імпровізовану вуличну сцену до Еліни, а після заходу у них була можливість познайомитися з нею особисто, зробити спільні фото і поспілкуватися. Світоліна розповіла про свої перші кроки у великому спорті, як проходять тренування, і що потрібно робити, щоб стати профі.

"Я рада, що можу допомогти новому поколінню тенісистів своїм досвідом!"- поділилася Еліна.

Юні спортсмени пообіцяли Світоліній та собі боротися з хворобами, продовжувати тренуватися і досягати нових висот у тенісі.