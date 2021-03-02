СБУ взялася за Рабіновича через карту України без Криму: як все почалося і при чому тут росіяни

З чого почався скандал

Сама картинка нібито ілюструвала, якою мовою говорять у різних регіонах України. Її автором значиться Дмитро Полухін, який працює художником у російському виданні "Комсомольска правда". На ілюстрації було написано, що такі дані по регіонах нібито дає Київський національний лінгвістичний університет.

Мало того, що на карті України не було Криму, так на ній ще були нанесені назви "ДНР" і "ЛНР".

Рабінович потрапив в скандал, опублікувавши карту України без Криму (Скріншот facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Реакція мережі не змусила себе чекати

Після скандального поста лідера ОПЗЖ українці не залишили це просто так. Вони почали робити репости публікації і звертати увагу СБУ на дії депутата, який живе і працює в Україні.

Екс-нардеп Сергій Лещенко написав, що публікація карти України без Криму є "кримінальним злочином" і написав, що сподівається, що Рабинович понесе за це покарання. Сам Рабинович матюками образив Лещенка і відіслав його "дуже далеко".

Блогер Денис Казанський і багато інших розкритикували нардепа за такі дії.

"Мабуть, після санкцій Рабінович вирішив, що ховатися вже немає ніякого сенсу, і став постити російські фейки з картою України без Криму", - написав Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.

Також українці в коментарях відзначили, що на місці Київського національного лінгвістичного університету, вони б подали в суд на Вадима Рабіновича. Люди дивуються, чому ця людина ще є депутатом України.

Потрібно зауважити, що сам Вадим говорить на особливій, незрозумілій мові "азіровка".

Незрозуміло тільки, чому він досі депутат України.

Цікаво, справу відкриють? Під варту візьмуть? Чи куди?

А він точно депутат України? Чи РФ?Так і заплутатися можна.

Він бачить, що СБУ нічого не робить, от і творить, що хоче.

На справу про Україну без Криму відреагувала СБУ

СБУ відреагувала на скандальну публікацію члена ОПЗЖ і повідомила, що зараз проводить аналіз і збирає всі дані. Про це пише "Укрінформ".

"Вивчаємо, аналізуємо. За результатами будемо інформувати додатково", - сказали в прес-службі СБУ.

Що говорять в КНЛУ

Деякі активісти закликають керівництво Київського національного лінгвістичного університету подати в суд на Рабіновича. Правда, навряд чи адміністрація закладу зважиться на такий крок. Принаймні, так думають користувачі соціальних мереж.

Однак реакція КНЛУ на інфографіку російського видання, яку опублікував нардеп, була миттєвою й оприлюднена на сайті університету.

"Інформація, розміщена на сторінці Рабиновича Ст. З. в Facebook з посиланням на Київський національний лінгвістичний університет, є неправдивою", - заявили в ректораті вузу.

При цьому в замітці лінгвісти допустили помилку, написавши "покликання" замість "посилання".

На які саме дані КНЛУ посилався автор інфографіки про "домашні мови" - невідомо. І представники вишу не змогли дати відповідь на це питання журналісту Styler.

До чого тут росіяни?

Вперше "мовна карта", яку опублікував Рабінович, з'явилася в жовтні 2018 року. Використало її російське пропагандистське видання "Комсомольска правда" в матеріалі під назвою "Чи зможе Україна забути російську мову?".

Слід зазначити, що в цій же статті йдеться, що нібито за даними інституту Геллапа кількість російськомовних українців становить 83 - 86%.

Але і в цьому матеріалі, і в інших подібних маніпулятивних статтях російських ЗМІ журналісти й "експерти" забувають згадати період, коли було проведено дослідження. До речі, авторів досліджень та соцопитувань не часто вказують.

Досить поширеною є практика, коли російські "експерти" просто беруть дані часів СРСР і переносять їх в реальний час.