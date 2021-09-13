СБУ дала чітку відповідь, чи приїде Моргенштерн в Україну

Скандальний російський виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) збирається дати концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі. Але зробити це йому не вдасться, бо він і досі створює загрозу нацбезпеці України.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли у прес-службі СБУ.
Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. А вона підтвердила, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.
"Це створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі", - сказали у Службі безпеки України.
Моргенштерн не виступатиме в Україні (фото: instagram.com/morgen_shtern)
У вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави.
Акцентовано на тому, що перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність у нашій країні.
"Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України - заборонені", - сказали нам у СБУ.
Зауважимо, що на сайтах, які розповсюджують квитки, ще досі "красуються" афіші з лицем Моргенштерна.
Скриншоти
Зазначимо також, що наразі невідомо, чи мають понести яку-небудь відповідальність організатори потенційних концертів Моргенштерна в Україні.
До слова, до Львова чи Івано-Франківська, наприклад, одіозний артист їхати боїться. Так само, як не ризикує анонсувати концерти в Одесі. Хоча до цього Алішер й зізнавався у любові до всієї України і українців.