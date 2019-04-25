Савченко знову лякає Раду "гранатами" (фото)

Надія Савченко з'явилася на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради з традиційним для неї фруктом - гранатом. Відповідний знімок виклав у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Позафракційний депутат, яка повернулася до своїх обов'язків у вівторок, 23 квітня, після того, як 15 квітня її звільнили з-під арешту, спокійнісінько виклала фрукт на лист із закликом голосувати за "мовний закон".

Савченко прийшла в Раду з гранатом (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Користувачі мережі жартують над витівкою Савченко, яка принесла улюблений фрукт вже на третій день свого повернення в Раду.

"Може бути, гранату?"

"Гранат - гарант..."

"Савченко у своєму репертуарі - лякає Раду гранатами".

Один з користувачів навіть згадав старий мем з Савченко, гранатом і Луценком.

Савченко прийшла в Раду з гранатом (фото: facebook.com)

А дехто зазначив, що гранат і вдома їсти не дуже зручно, а у Верховній Раді і поготів: "Як можна в Раді їсти гранат? Це ж незручно", - пише коментатор.

Зазначимо, що Савченко стала однією з 278 нардепів, які підтримали ухвалення скандального "мовного закону", з приводу якого висловився Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Надія Савченко разом зі своєю політичною силою буде балотуватися на парламентських виборах восени 2019 року.