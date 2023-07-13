Сапер Владислав Ещенко, потерявший зрение на войне: Я увижу победу своими глазами

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О решении пойти добровольцем на войну

5 марта я уже подписал присягу. Пришел в военкомат в городе Славянск добровольцем, откуда поехал на Часов Яр. Ушел добровольцем, потому что так правильно, так нужно. Как иначе? Нельзя, когда такое происходит в стране, когда в опасности родные и близкие - отсиживаться и ждать, когда за тебя все сделает кто-нибудь другой.

О травме и реабилитации

Мы были на боевом задании в населенном пункте Богдановка рядом с Бахмутом, там все было усеяно ПФМ-1 (противопехотная мина "Лепесток" - ред. ). Нам нужно разминировать эту территорию. В момент изоляции боеприпасов, когда в аккумуляционном отверстии было уже 84 единицы, сработала самоликвидация одного из них, в результате чего произошел подрыв и всех остальных.

Я в этот момент находился совсем рядом. Сразу была темнота, сильный звон в ушах, чувство очень тяжелой контузии. Из меня достали более 30 осколков, были раздроблены кости и разорванное лицо, также были поражены легкие и слизистая, я не чувствую запахов, глаза мне удалили. Сейчас у меня стоит титановая пластина в голове и скулах, слуховые аппараты в обоих ушах, а вместо глаз - протезы.

Для меня самым страшным было после того, что со мной произошло - стать обузой, а не человеком, который всю жизнь привык помогать всем, кому это нужно. Я всегда так жил и всегда отдавался полностью. И эта мысль меня разрушала изнутри. С этим мне было труднее всего смириться.

После того, как мы прошли нелегкий путь к моему восстановлению, сбору всех необходимых документов, поиску необходимых программ реабилитации, я понял, что мы все делали очень тяжело. Сделать я это смог только благодаря тому, что меня окружают очень способные люди, а есть те, у кого нет такой возможности.

И мне пришла идея создать благотворительную организацию. С 24 января 2023 вместе с Артемом Пахомовым мы стали соучредителями благотворительной организации "Побачимо Перемогу". Мы берем под свою опеку незрячих, помогаем, чем можем, независимо от того - военные или гражданские.

О технологии считывания информации для незрячих

Когда мне предложили поехать на полгода в Испанию - я уже создал благотворительную организацию. Я отказался (от поездки, - ред.), чтобы не быть полгода в эксперименте и не тратить время, не зная, приеду ли я с цифровым зрением или нет, и смогут ли там улучшить эти технологии. Я подумал, что лучше отправить туда человека, который к этому готов и стремится к этому. А я эти полгода буду вести работу благотворительной организации, чтобы за это время, в конце концов, можно было создать все необходимые условия в Украине, чтобы уже готовая технология появилась и здесь.

Но впоследствии информация немного изменилась об этой технологии. Мы не отправили туда ни одного бойца. Потому что, подписав меморандум с институтом в Испании, мы узнали о нем гораздо больше. Конечным вердиктом на сегодняшний день стало то, что те люди, которые уже участвовали в этом эксперименте, а их трое, к сожалению, ни один из них не смог пока ничего увидеть.

С научной точки зрения в этой технологии прогресс колоссальный, но зрения нет. Нет смысла сейчас туда кого отправлять, мы лучше подождем, когда все будет качественно сделано, конечный продукт будет проверенным и мы никем не будем рисковать. Я хочу сделать все, что от меня зависит, чтобы в Украине появились все необходимые условия для того, чтобы эта технология была готова, здесь у нас ее устанавливали и здесь люди проходили полноценную реабилитацию.

Владислав со своей любимой Валерией (фото: РБК-Украина)

О мотивации после травмы

Все очень просто: мы же настоящие украинцы, это у нас внутри, просто кому-то нужно это в себе найти. Мы же когда шли защищать свою Родину - мы это делали с чистой совестью и добрыми намерениями. Сейчас на нас смотрит вся страна, как мы будем преодолевать все, что с нами случилось. Лучшее, что произошло в этой ситуации - это то, что человек выжил. Если выжил - жизнь не закончилась. Я хочу стать для этого большим примером. Даже когда у меня было зрение, я на самом деле не видел столько перспектив, направленных на добро, сколько увидел, когда стал незрячим.

Что хочется увидеть

Это две вещи. Рано или поздно, но сто процентов будет. Я увижу нашу победу своими глазами. И сделаю так, что каждый, кому это необходимо, сможет своими глазами увидеть ее тоже. По крайней мере, я для этого сделаю все, что в моих силах.

И второе - я очень хочу увидеть всю свою семью, сесть за большой стол с любимой, с родными, с близкими друзьями и поблагодарить их. Ведь если бы не они, я не был бы таким сильным, как сейчас, и у меня не было бы смысла этой жизни и желания сделать мир немного лучше.

Владислав Ещенко дал новое мотивирующее интервью (фото: РБК-Украина)