Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дікусаром і Харлан
Вчора, 21 листопада, пройшов півфінал "Танців з зірками 2021". Учасники шоу танцювали по три танці і підтримати їх прийшли попередні переможці проєкту. Так Санта Дімопулус разом з Дмитро Дікусаром і Ольгою Харлан представили пристрасний вальс.
Детальніше про це - читайте в матеріалі Styler нижче.
Дане тріо відкрило дванадцятий ефір шоу. Вони станцювали віденський вальс під пісню The Weeknd "Call Out My Name".
На паркеті Ольга і Санта вийшли в образі вампірш в розкішних червоних сукнях. На Дмитрі була смарагдова сорочка, чорні штани і жилетка.
Дівчата "зробили" Дікусаром також вампіром. Наприкінці номера учасники навіть літали над паркетом.
Судді високо оцінили цей номер, тріо отримало 27 балів.
Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос - Віденський вальс (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували даний номер.
- Прям нереально! Номер, постановка, хореографія! Весь цей концепт прям вау! Велике спасибі, що Санта Дімопулос - не перетягувала увагу на себе! Вона як завжди - шикарна!!! Оля Харлан кожен ефір підвищує свій рівень!
- Поважаю Олю за працьовитість. Тріо мені сподобалося. Молодці!!!
- Кращий виступ з усіх на сьогодні;
- Дуже цікава постановка танцю і професійне виконання, молодці!
Нагадаємо, Євген Кот зізнався, чому відмовляється від "Танців з зірками".
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