Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дікусаром і Харлан

Дане тріо відкрило дванадцятий ефір шоу. Вони станцювали віденський вальс під пісню The Weeknd "Call Out My Name".

На паркеті Ольга і Санта вийшли в образі вампірш в розкішних червоних сукнях. На Дмитрі була смарагдова сорочка, чорні штани і жилетка.

Дівчата "зробили" Дікусаром також вампіром. Наприкінці номера учасники навіть літали над паркетом.

Судді високо оцінили цей номер, тріо отримало 27 балів.

Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос - Віденський вальс (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували даний номер.