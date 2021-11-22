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Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дікусаром і Харлан

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Понеділок 22 листопада 2021 08:31
Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дікусаром і Харлан Фото: Санта Димопулус (instagram.com/santadimopulos)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 21 листопада, пройшов півфінал "Танців з зірками 2021". Учасники шоу танцювали по три танці і підтримати їх прийшли попередні переможці проєкту. Так Санта Дімопулус разом з Дмитро Дікусаром і Ольгою Харлан представили пристрасний вальс.

Детальніше про це - читайте в матеріалі Styler нижче.

Дане тріо відкрило дванадцятий ефір шоу. Вони станцювали віденський вальс під пісню The Weeknd "Call Out My Name".

На паркеті Ольга і Санта вийшли в образі вампірш в розкішних червоних сукнях. На Дмитрі була смарагдова сорочка, чорні штани і жилетка.

Дівчата "зробили" Дікусаром також вампіром. Наприкінці номера учасники навіть літали над паркетом.

Судді високо оцінили цей номер, тріо отримало 27 балів.

Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос - Віденський вальс (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували даний номер.

  • Прям нереально! Номер, постановка, хореографія! Весь цей концепт прям вау! Велике спасибі, що Санта Дімопулос - не перетягувала увагу на себе! Вона як завжди - шикарна!!! Оля Харлан кожен ефір підвищує свій рівень!
  • Поважаю Олю за працьовитість. Тріо мені сподобалося. Молодці!!!
  • Кращий виступ з усіх на сьогодні;
  • Дуже цікава постановка танцю і професійне виконання, молодці!

Нагадаємо, Євген Кот зізнався, чому відмовляється від "Танців з зірками".

Ми також писали, що солістка KAZKA, яка вилетіла з "Танців з зірками", зробила відверту заяву.

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