Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дикусаром и Харлан

Данное трио открыло двенадцатый эфир шоу. Они станцевали венский вальс под песню The Weeknd "Call Out My Name".

На паркете Ольга и Санта вышли в образе вампирш в роскошных красных платьях. На Дмитрии была изумрудная рубашка, черные брюки и жилетка.

Девушки "обратили" Дикусара также в вампира. В конце номера участники даже летали над паркетом.

Судьи высоко оценили этот номер, трио получило 27 баллов.

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос - Венский вальс (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали данный номер.