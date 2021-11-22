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Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дикусаром и Харлан

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 08:31
Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дикусаром и Харлан Фото: Санта Димопулус (instagram.com/santadimopulos)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 21 ноября, прошел полуфинал "Танцев со звездами 2021". Участники шоу танцевали по три танца и поддержать их пришли предыдущие победители проекта. Так Санта Димопулус вместе с Дмитрий Дикусаром и Ольгой Харлан представили страстный вальс.

Подробней об этом - читайте в материале Styler ниже.

Данное трио открыло двенадцатый эфир шоу. Они станцевали венский вальс под песню The Weeknd "Call Out My Name".

На паркете Ольга и Санта вышли в образе вампирш в роскошных красных платьях. На Дмитрии была изумрудная рубашка, черные брюки и жилетка.

Девушки "обратили" Дикусара также в вампира. В конце номера участники даже летали над паркетом.

Судьи высоко оценили этот номер, трио получило 27 баллов.

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос - Венский вальс (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали данный номер.

  • Прям нереально! Номер, постановка, хореография! Весь этот концепт прям вау! Большое спасибо, что Санта Димопулос - не перетягивала внимание на себя! Она как всегда - шикарна!!! Оля Харлан каждый эфир повышает свой уровень!
  • Уважаю Олю за трудолюбие. Трио мне понравилось. Молодцы!!!
  • Лучшее выступление из всех на сегодня;
  • Очень интересная постановка танца и профессиональное исполнение, молодцы!

Напомним, Евгений Кот признался, почему отказывается от "Танцев со звездами".

Мы также писали, что вылетевшая из "Танцев со звездами" солистка KAZKA сделала откровенное заявление.

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Танцы со звездами
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