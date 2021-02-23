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Санкції проти Медведчука не торкнулися його шикарної яхти за 200 млн: як вона виглядає

Автор: Анна Шиканова

Санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені рішенням РНБО в п'ятницю, 19 лютого. На майно Медведчука і Марченко був накладений арешт і в цей список потрапили телеканали та багато іншого. Однак яхта Медведчука не постраждала.

Про це йдеться у сюжеті журналістів Bihus.Info.

Яхта Віктора Медведчука – п'яти палубна і її довжина складає понад 92 метри. На ній є навіть власний басейн – 12 на 4 метри, а також ліфт. Вартість Royal Romance досягає 200 мільйонів доларів США.

Екіпаж цієї яхти становить 22 людини. Одночасно на яхті може перебувати до 44 осіб гостей.

Ця яхта – унікальний витвір інженерного і дизайнерського мистецтва, яка була побудована у 2015 році на одній з трьох найдорожчих корабельні у світі.

Яхта Медведчука Royal Romance

Варто відзначити, що ще у 2020 році стало відомо про те, що яхта Медведчука була зареєстрована на офшорну компанію Fregata Marine Ltd. Реєстрація компанії на Маршаллових островах і бенефіціаром цієї компанії була дружина Медведчука Оксана Марченко.

За даними порталу про власників яхт, це судно не здається в оренду і не продається.

У санкції проти Медведчука не потрапила яхта за 200 млн

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, кому передадуть на зберігання "трубу Медведчука".

А також ми повідомляли про те, що Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер".

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Новини України Віктор МедведчукОксана МарченкоСанкції
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