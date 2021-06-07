"Найвищий рейтинг серед політичних програм країни". Студія Савіка Шустера підвела підсумки телесезону

"Наш проєкт дивилися краще, ніж проєкти найближчих конкурентів разом узятих. Середній рейтинг відповідно до аудиторії 18+ (уся Україна) "Свободи слова Савіка Шустера" у 2021 році склав 3,16%, що більше за суму середніх рейтингів програм "Право на владу" (1,83%) і "Свободи слова" на ICTV (1,24%). І це без урахування трансляції програми і повторів на телеканалі "Україна 24", - ідеться в повідомленні.



За даними студії Шустера, протягом сезону ефіри ток-шоу, які транслювали на YouTube-каналі, подивилося понад 10 млн користувачів.

Вітаємо, друзі! "Свобода слова Савіка Шустера" йде на літні канікули з найвищим рейтингом з-поміж усіх політичних... Posted by Шустер online on Sunday, June 6, 2021



"Середня тривалість перегляду - майже 40 хвилин. Отже, наша програма все так само цікава, як і раніше. За нашою сторінкою у Facebook стежать понад 270 тис. людей, що сумарно вище загальної кількості підписників сторінок найближчих конкурентів", – зазначають у звіті.

Лідерські позиції як на телебаченні, так і в інтернеті студія Шустера пояснює "актуальністю тем, демократією в ефірі та високим рівнем політичної дискусії" на ток-шоу.

"4 червня вийшов останній цього сезону ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера". Савік Шустер і вся команда повернуться до ефіру 3 вересня. Протягом дев'яти місяців цього сезону ми створили 36 програм. У прямому ефірі разом із ведучим проєкту топові спікери країни обговорювали найважливіші події в Україні та світі", - розповіли автори ток-шоу.

