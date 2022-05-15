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Найсмачніший торт Снікерс: приготувавши раз, ви закохаєтеся в нього назавжди!

Скрін: як приготувати торт Снікерс
Автор: Світлана Мащенко

Торт Снікерс - це неймовірна смакота з бісквіта, вершкового крему, карамелі, арахісу і шоколадної глазурі. Трохи доведеться повозитися, але результат того вартий.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Аліна запевняє, що приготувавши раз, ви закохаєтеся в цей торт назавжди!

Інгредієнти на діаметр форми 20 см

Бісквіт:

  • Яйце - 3 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Борошно - 80 г
  • Какао - 20 г
  • Молоко - 50 г
  • Рослинна олія без запаху - 30 г
  • Сіль - щіпка
  • Розпушувач - 1/3 ч. л.

Крем-чіз:

  • Вершковий сир - 400 г (дуже холодний)
  • Вершки 33% - 150 г (дуже холодні)
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Цукрова пудра - 25 г (або за смаком)

Карамель:

  • Вершки 33% - 120-150 г
  • Цукор - 150 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Сіль - щіпка

Арахіс - 80-100 г

Глазур:

  • Шоколад - 80 г
  • Вершки - 40 г

Покрокове приготування торта

Додайте до яєць щіпку солі і цукор. Збивайте 8-10 хвилин до дуже світлої пишної маси. Влийте рослинну олію і молоко.

В окремій мисці змішайте борошно, какао, розпушувач. Просійте до решти інгредієнтів в 2-3 підходи, акуратно перемішуючи лопаткою до однорідності.

Заздалегідь вистеліть дно форми пергаментом, прогрійте духовку до 180 градусів. Вилийте тісто у форму. Випікайте близько 30 хвилин до повної готовності бісквіта. Готовому бісквіту дайте охолонути у формі 10-15 хвилин, дістаньте з форми, покладіть на решітку і дайте охолонути повністю.

Арахіс підрум'яньте в духовці 5-7 хвилин. Очистіть і подрібніть.

Для карамелі: у каструлі з високими стінками розтопіть цукор. Додайте гарячі вершки. Суміш почне дуже пузиритися, але не переживайте, продовжуйте перемішувати до повної однорідності.

У карамель додайте вершкове масло і дрібку солі. Перемішайте і дайте повністю охолонути.

Коли бісквіт і карамель охололи до кімнатної температури, приготуємо крем. Для цього збийте вершковий сир, вершки, ванільний цукор і цукрову пудру протягом декількох хвилин до пишної однорідної маси. Вершки і вершковий сир обов'язково повинні бути дуже холодними.

Бісквіт розріжте на 3 частини. На перший корж викладіть третину крему, зверху половину карамелі, посипте арахісом, ще трохи крему. Покладіть другий корж, на нього третину крему, половину карамелі, посипте арахісом і знову змастіть невеликою кількістю крему. Накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години.

Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Поставте в холодильник ще на 15-20 хвилин. Якщо хочете, щоб глазур не змішалася з кремом, то тоді краще не покривати боки і верх торта кремом, а використовувати весь крем на коржі.

Розтопіть шоколад з вершками. Полийте торт глазур'ю і прикрасьте за бажанням.

Раніше кулінар розповіла, як приготувати торт Медовик без розкатування коржів.

Також повідомлялося, як приготувати м'який як пух цукровий пиріг.

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